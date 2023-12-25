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Звезды и войны: почему «Мятежную луну» сравнивают с франшизой Джорджа Лукаса

И за что критики разгромили новую работу Зака Снайдера
Фото: Grand Electric
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На Netflix 22 декабря вышел новый фильм Зака Снайдера («Человек из стали», «300 спартанцев», «Лига справедливости») «Мятежная луна». Это фантастическая одиссея из двух частей — «Дитя огня» и «Дарующий шрамы». Несмотря на впечатляющие визуальные эффекты, критики разнесли картину, но многомиллионная армия фанатов Снайдера всё равно провозгласит фильм гениальным, как это регулярно случается с его работами. О том, за что ругают, а за что хвалят, — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!

В далекой-далекой галактике…

Во вселенной «Мятежной луны» космос бороздят огромные корабли, на планетах живут люди, роботы и разного рода монстры. Вроде паучихи с человеческим лицом, которая крадет и убивает детей, жука-паразита, который берет в заложники тело мужчины. Есть даже своенравное существо, напоминающее гиппогрифа из «Гарри Поттера». Вселенную контролирует правительство Материнского Мира во главе с настоящим тираном. Его жестокие приспешники разоряют и уничтожают целые планеты.

Что-то напоминает? Да. Когда-то режиссер Зак Снайдер хотел сделать свой фильм о «Звездных войнах» с оригинальным сценарием, но позже по разным причинам отказался от этого и в итоге все свои идеи воплотил в «Мятежной луне». Хотя влияние саги Джорджа Лукаса всё же прослеживается. Здесь и бои на световых мечах, которые подверглись апгрейду и стали более современными, и противостояние мятежников имперским завоевателям, и семейная драма — один из лидеров правительства и его (в данном случае) дочь оказались по разные стороны. Она — с повстанцами.

героиня
Фото: Grand Electric

В центре сюжета таинственная девушка Кора. Она живет в небольшой мирной деревне, где жители засеивают поля и собирают урожай. Тихой размеренной жизни приходит конец, когда на планете высаживаются военные в форме, похожей на нацистскую. Они ищут шайку революционеров, а к фермерам наведались, чтобы забрать почти весь их урожай на нужды армии. В общем, грабить, убивать, насиловать. Терпению Коры приходит конец, когда гости хватают ее подругу. Она в одиночку технично расправляется с компанией качков, после чего становится понятно, что здесь Кора чужая, а в прошлом у нее много секретов. Позже выясняется, что она сама была одним из таких бойцов, а теперь пытается найти искупление. Она отправляется в путешествие по галактике на поиски единомышленников, которые защитят деревню.

Фильм длится больше двух часов, но не кажется затянутым благодаря ярким визуальным эффектам, разнообразным пейзажам, в которых есть что-то от эстетики «Дюны» и которые хочется рассматривать. Впечатляют и боевые сцены. Драки выглядят захватывающе, насыщенно, местами Снайдер использует свой излюбленный прием — замедление. В целом мир, который он создал, с многообразием планет и их порой причудливых жителей кажется детально продуманным. И это действительно так. Для «Мятежной луны» написали целую энциклопедию, где подробно описана история вселенной и как к власти пришел один из злодеев — Балисариус.

герои
Фото: Grand Electric

Состоит «Мятежная луна» из двух частей: «Дитя огня», вышедшее 22 декабря, и «Дарующий шрамы», он появится в следующем апреле. Главную роль сыграла алжирская актриса София Бутелла. В каст также вошли Эд Скрейн («Игра престолов», «Перевозчик: Наследие»), Чарли Ханнэм («Затерянный город Z»), Михил Хёйсман («Век Адалин»), Кори Столл («Миллиарды»), Пэ Ду На («Облачный атлас»). Самым звездным стал Энтони Хопкинс, подаривший свой голос доброму роботу Джимми.

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Подделка «Звездных войн»

Поразительно, насколько новинка не зацепила критиков. Фильм получил всего 23% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Такие низкие оценки увидишь нечасто, хотя Снайдеру к этому не привыкать. Чарльз Брамеско из Guardian пишет, что мрачные предыстории отвлекают зрителя от фантазии. Саймон Абрамс из RogerEbert.com считает, что «Мятежная луна» больше похожа на анимационный ролик к фильму, чем на настоящее кино с человеческими персонажами и актуальной драмой, а Уильям Биббиани из TheWrap и вовсе называет работу Зака Снайдера подделкой «Звездных войн».

войны
Фото: Grand Electric

«Чрезвычайно дорогая, но невдохновленная подделка «Звездных войн» с несколькими захватывающими эпизодами и с несколькими по-настоящему уродливыми моментами, которые портят весь фильм, — пишет Биббиани. — Тем не менее среди подделок «Звездных войн» «Мятежная луна» стала одной из самых визуально амбициозных, и визуальные эффекты часто действительно интересны».

Ругают, кроме прочего, за повествование. Критики пишут, что оно непоследовательно, а некоторые эпизоды просто бессмысленны.

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«Мятежная луна» может выглядеть большой и броской даже на экране телевизора, но с точки зрения драматургии это не столько крик, сколько сдержанное ворчание повстанцев», — считает обозреватель CNN.com Брайан Лоури.

Хвалят картину за визуализацию, Ливи Скотт из Inverse называет фильм захватывающим научно-фантастическим зрелищем.

экшн
Фото: Grand Electric

«Фильм был разделен на две части, но даже первая — «Дитя огня» — длится чуть больше двух часов. Тем не менее ей удается двигаться в удивительно быстром темпе. Он проносится сквозь историю, мифы и политику этой новой галактики, которой управляет имперская сила», — пишет Скотт.

Впрочем, первая часть скорее призвана познакомить зрителей с миром «Мятежной луны». Возможно, продолжение реабилитирует Снайдера и подарит шанс родиться новой масштабной фантастической франшизе. А потом Снайдер будет выпускать режиссерские и черно-белые версии и вызывать новые шквалы эмоций у критиков и зрителей.

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