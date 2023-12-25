Звезды и войны: почему «Мятежную луну» сравнивают с франшизой Джорджа Лукаса

На Netflix 22 декабря вышел новый фильм Зака Снайдера («Человек из стали», «300 спартанцев», «Лига справедливости») «Мятежная луна». Это фантастическая одиссея из двух частей — «Дитя огня» и «Дарующий шрамы». Несмотря на впечатляющие визуальные эффекты, критики разнесли картину, но многомиллионная армия фанатов Снайдера всё равно провозгласит фильм гениальным, как это регулярно случается с его работами. О том, за что ругают, а за что хвалят, — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!

В далекой-далекой галактике…

Во вселенной «Мятежной луны» космос бороздят огромные корабли, на планетах живут люди, роботы и разного рода монстры. Вроде паучихи с человеческим лицом, которая крадет и убивает детей, жука-паразита, который берет в заложники тело мужчины. Есть даже своенравное существо, напоминающее гиппогрифа из «Гарри Поттера». Вселенную контролирует правительство Материнского Мира во главе с настоящим тираном. Его жестокие приспешники разоряют и уничтожают целые планеты.

Что-то напоминает? Да. Когда-то режиссер Зак Снайдер хотел сделать свой фильм о «Звездных войнах» с оригинальным сценарием, но позже по разным причинам отказался от этого и в итоге все свои идеи воплотил в «Мятежной луне». Хотя влияние саги Джорджа Лукаса всё же прослеживается . Здесь и бои на световых мечах, которые подверглись апгрейду и стали более современными, и противостояние мятежников имперским завоевателям, и семейная драма — один из лидеров правительства и его (в данном случае) дочь оказались по разные стороны. Она — с повстанцами.

Фото: Grand Electric

В центре сюжета таинственная девушка Кора. Она живет в небольшой мирной деревне, где жители засеивают поля и собирают урожай. Тихой размеренной жизни приходит конец, когда на планете высаживаются военные в форме, похожей на нацистскую. Они ищут шайку революционеров, а к фермерам наведались, чтобы забрать почти весь их урожай на нужды армии. В общем, грабить, убивать, насиловать. Терпению Коры приходит конец, когда гости хватают ее подругу. Она в одиночку технично расправляется с компанией качков, после чего становится понятно, что здесь Кора чужая, а в прошлом у нее много секретов . Позже выясняется, что она сама была одним из таких бойцов, а теперь пытается найти искупление. Она отправляется в путешествие по галактике на поиски единомышленников, которые защитят деревню.

Фильм длится больше двух часов, но не кажется затянутым благодаря ярким визуальным эффектам, разнообразным пейзажам, в которых есть что-то от эстетики «Дюны» и которые хочется рассматривать. Впечатляют и боевые сцены . Драки выглядят захватывающе, насыщенно, местами Снайдер использует свой излюбленный прием — замедление. В целом мир, который он создал, с многообразием планет и их порой причудливых жителей кажется детально продуманным. И это действительно так. Для «Мятежной луны» написали целую энциклопедию, где подробно описана история вселенной и как к власти пришел один из злодеев — Балисариус.

Фото: Grand Electric

Состоит «Мятежная луна» из двух частей: «Дитя огня», вышедшее 22 декабря, и «Дарующий шрамы», он появится в следующем апреле. Главную роль сыграла алжирская актриса София Бутелла. В каст также вошли Эд Скрейн («Игра престолов», «Перевозчик: Наследие»), Чарли Ханнэм («Затерянный город Z»), Михил Хёйсман («Век Адалин»), Кори Столл («Миллиарды»), Пэ Ду На («Облачный атлас»). Самым звездным стал Энтони Хопкинс, подаривший свой голос доброму роботу Джимми.

Подделка «Звездных войн»

Поразительно, насколько новинка не зацепила критиков. Фильм получил всего 23% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Такие низкие оценки увидишь нечасто, хотя Снайдеру к этому не привыкать. Чарльз Брамеско из Guardian пишет, что мрачные предыстории отвлекают зрителя от фантазии. Саймон Абрамс из RogerEbert.com считает, что «Мятежная луна» больше похожа на анимационный ролик к фильму, чем на настоящее кино с человеческими персонажами и актуальной драмой, а Уильям Биббиани из TheWrap и вовсе называет работу Зака Снайдера подделкой «Звездных войн».

Фото: Grand Electric

«Чрезвычайно дорогая, но невдохновленная подделка «Звездных войн» с несколькими захватывающими эпизодами и с несколькими по-настоящему уродливыми моментами, которые портят весь фильм, — пишет Биббиани. — Тем не менее среди подделок «Звездных войн» «Мятежная луна» стала одной из самых визуально амбициозных, и визуальные эффекты часто действительно интересны».

Ругают, кроме прочего, за повествование. Критики пишут, что оно непоследовательно, а некоторые эпизоды просто бессмысленны.

«Мятежная луна» может выглядеть большой и броской даже на экране телевизора, но с точки зрения драматургии это не столько крик, сколько сдержанное ворчание повстанцев», — считает обозреватель CNN.com Брайан Лоури.

Хвалят картину за визуализацию, Ливи Скотт из Inverse называет фильм захватывающим научно-фантастическим зрелищем.

Фото: Grand Electric

«Фильм был разделен на две части, но даже первая — «Дитя огня» — длится чуть больше двух часов. Тем не менее ей удается двигаться в удивительно быстром темпе. Он проносится сквозь историю, мифы и политику этой новой галактики, которой управляет имперская сила» , — пишет Скотт.

Впрочем, первая часть скорее призвана познакомить зрителей с миром «Мятежной луны». Возможно, продолжение реабилитирует Снайдера и подарит шанс родиться новой масштабной фантастической франшизе. А потом Снайдер будет выпускать режиссерские и черно-белые версии и вызывать новые шквалы эмоций у критиков и зрителей.