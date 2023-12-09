Зарыться в бунт: «Трудные подростки», «Мятежная Луна» и «Блеск»
В последнем месяце 2023 года more.tv и Wink покажут финальный сезон «Трудных подростков». На START выйдет «Куплю актрису», а на Okko — второй сезон детективного триллера «Оффлайн». От Kion зрители получат комедию «Кеша должен умереть», а Premier представит «Сны Алисы». На Netflix появится «Мятежная луна» Зака Снайдера, на Disney+ — перезапуск франшизы о мальчике-полубоге «Перси Джексон и Олимпийцы». «Известия» рассказывают о главных премьерах месяца в онлайн-кинотеатрах.
«Трудные подростки» 18+
more.tv и Wink
Драматический сериал встречает свой юбилейный, пятый сезон. Тренер Ковалев ушел из центра трудных подростков — его пригласили тренировать профессиональную команду футболистов. Фил, Лена и Женя не только остаются без наставника, но и считают его за своего злейшего врага, желая отомстить. А впереди маячит взрослая жизнь, пугающая не меньше, чем непростое отрочество.
Кадр из сериала «Трудные подростки»
К своим ролям вернутся старые герои, а еще к актерскому составу присоединятся новые персонажи — их на экране изобразили Ингрид Олеринская и Даша Верещагина. Новый сезон стартует с 14 декабря.
«Котострофа» 16+
more.tv и Wink
Главный герой сериала — кот. Найденыш с улицы, он наслаждается размеренной жизнью с пожилой хозяйкой, которая спасла его от дворовой жизни, приласкала и откормила. Но однажды она умирает, а в дом въезжают новые жильцы, семья Мягковых: мама, папа, дочь-подросток и сын-школьник. Коту это не нравится — еще бы, непонятные двуногие на его собственной жилплощади. Во время очередной потасовки отец семейства Михаил обнаруживает у себя способность понимать кошачий язык и, попав под влияние усатого, решает оставить кота в семье.
Первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink. Главные роли в комедийном сериале исполнили Полина Гухман и Михаил Трухин. Также в проекте появится Анар, знакомый россиянам по работе в «Трудных подростках» и «Страстях по Матвею». Кота озвучил Павел Деревянко.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+
Wink и START
Победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» за время показа первых эпизодов уже завоевал интернет-пространство — его разбирают на мемы и параллельно рассуждают о романтизации бандитизма. Сюжет драмы Жоры Крыжовникова разворачивается в 1980-х. Роли в сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Сергей Бурунов.
Главный герой — Андрей, мальчик из интеллигентной семьи, погружается в пацанский социум, чтобы защитить себя от травли сверстников, и проникается идеями улицы. Но со временем реальная жизнь советской молодежи, их новые принципы и сама «улица» разрушает жизни Андрея и его друга Марата, а также их близких. Финальные серии ждут зрителей 7, 14 и 21 декабря.
«Кеша должен умереть» 18+
KION
Главный герой — Иннокентий Мельников, Кеша. Успешный архитектор, он не может устоять перед женщинами. За его плечами два брака, с Леной и Юлей, и уже женат на третьей — Варе. Всех трех он поддерживает финансово, а еще ведет с ними активную половую жизнь. Всё меняется после того, как он решает завести себе четвертую женщину, молодую любовницу Аллу, и решает развестись с Варей. Клуб бывших жен начинает прорабатывать план мести.
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Роль героя-любовника исполнил режиссер Константин Богомолов. Женщин Кеши на экране изображают Александра Ребенок, Юлия Снегирь, Юлия Александрова и Василиса Перелыгина. Также в сериале сыграл Игорь Верник. Сериал уже доступен на площадке.
«Оффлайн» 18+
Okko
Продолжение детективной истории о хакере, который пытается решить проблему наркотиков довольно кардинальным способом — он разыскивает наркоманов и тех, кто продает вещества, в секретном приложении для «своих», а затем раскрывает все их данные и истории покупок. Хакер ставит перед ними выбор: игра не на жизнь, а на смерть, либо чистосердечное в полиции.
В новом сезоне Раст подходит к опасному краю киберпреступности и всё острее ставит перед собой вопрос самоидентификации — может ли он называть себя семьянином или его место в даркнете. К своим ролям вернутся Никита Ефремов, Никита Кологривый и Денис Шведов. Второй сезон стартует с 7 декабря — в нем, как и в первом, будет 10 серий.
«Куплю актрису» 18+
START
Григорий когда-то был пилотом, но сейчас работает охранником в телецентре. Каждый день он видит актрису Ирину Синицыну, в которую влюблен вот уже пять лет. Хотя она играет в сериале «Ангел в белом халате», сама Ирина далеко не ангел. Переругавшись со всеми, с кем можно и нельзя, она теряет свою карьеру и репутацию. Единственный, кто от нее не отворачивается, — это Григорий, пригласивший актрису жить с ним в комнате в общежитии.
Роль склочной актрисы исполнила Анна Антонова («Клиника счастья», «Бедные Абрамовичи»), а влюбленного в нее поклонника — Николай Шрайбер («Капитан Волконогов бежал», «Триггер», «Вампиры средней полосы»). Также в сериале сыграли Максим Лагашкин, Андрей Малахов (камео), Светлана Камынина, Михаил Тарабукин. Премьера — 22 декабря.
«Блеск» 18+
ИВИ
Главная героиня Аня работает в ивент-агентстве — благодаря своей работе она знакомится с Серканом, представителем Османской династии, который приехал в Россию, чтобы найти себе жену. Аня хочет вызволить из тюрьмы отца-мошенника, поэтому крадет дорогую безделушку у «султана». Быстро осознав, что это подделка, она выводит на чистую воду Серкана, который тоже оказывается аферистом. Теперь он вынужден взять ее в долю, чтобы его не раскрыли.
Кадр из сериала «Блеск»
Роли в сериале исполнили Александра Бортич, Кирилл Кяро, Алексей Абрамович, Лариса Долина. А еще в актерский состав вошла TikTok-звезда Юлия Гаврилина, одна из наиболее высокооплачиваемых видеоблогеров России — она сыграла эпизодическую роль в шоу «Открытый брак». Сериал выйдет на площадке 14 декабря.
«Арчи» 18+
BritBox International
Известный по роли Люциус Малфоя актер Джейсон Айзек исполнил роль одного из самых известных англо-американских актеров, сыгравшего в более чем 70 фильмах, Кэри Гранта. Настоящее его имя — Арчибальд Алек Лич, отсюда и название сериала. Байопик снял автор сериала «Убийство на пляже» Пол Эндрю Уильямс.
Кадр из сериала «Арчи»
Грант — второй в рейтинге «величайших актеров Голливуда» после Хамфри Боггарта. Сюжет охватывает несколько десятилетий жизни актера, поэтому в разные этапы его жизни его сыграли разные актеры. Кроме Айзекса роль Гранта исполнили Кэлам Линч, Дейнтон Андерсон и Окли Пендергаст. Сериал доступен с 7 декабря.
«Сны Алисы» 18+
Premier
В маленьком городке неподалеку от военного объекта происходят непонятные, мрачные вещи, и никто не может в них разобраться. Местная девочка Алиса живет совсем не в стране чудес — почти каждую ночь она видит вещие сны, и это преимущественно кошмары.
Дар у Алисы появился неспроста: она находится в состоянии непрекращающейся депрессии, страдает от панических атак, бессонницы, нервных срывов. И только под препаратами девочка засыпает, погружаясь в мир мрачных грез.
Однажды она уже потеряла отца, пытаясь предотвратить увиденное во сне, а после — не смогла уберечь и подругу. Алисе никто не верит, и она пытается расследовать мистические события в городе самостоятельно. Роли в сериале исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Василина Юсковец, Александра Ребенок, Денис Шведов. Сериал доступ с 7 декабря.
«Мятежная луна» 18+
Netflix
Зак Снайдер снял для Netflix фантастическую дилогию с Софией Бутеллой в главной роли. Это история о будущем, в котором мирная колония на окраине вселенной оказывается под угрозой тиранической власти. Новый мир контролирует насквозь коррумпированное правительство Материнского мира, а ее глава Бализариус — тиран и злодей.
Бутелла («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», «Kingsman: Секретная служба», «Мумия») исполнила роль бывшего солдата Империума, которым и управляет тиран. Она собирает воинов со всей галактики, чтобы противостоять злодею и заодно искупить вину за прошлые деяния на службе у Бализариуса. Идею Снайдер вынашивал еще с 1980-х годов. Первый фильм выйдет на площадке 22 декабря, а второй — 19 апреля 2024 года.
«Корона» 18+
Netflix
Вторая часть финального, шестого сезона о королевской семье Великобритании площадка покажет 14 декабря. Зрители уже прошли через смерть принцессы Дианы, а новая часть сконцентрируется на более близких к настоящему времени дням.
Финальные эпизоды расскажут о свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз и романе принца Уильяма и Кейт Миддлтон — их сыграли молодые актеры Эд Маквей и Мег Беллами. А вот о принце Гарри (который признался, что с удовольствием смотрит сериал) и Меган Маркл эпизодов не обещают.
«Перси Джексон и Олимпийцы» 12+
Disney+
Студия «Дисней» представляет перезапуск франшизы о Перси Джексоне, мальчике-полубоге, чей отец — Посейдон. Оригинальные фильмы с Логаном Лерманом в главной роли были сняты на основе одноименной серии книг-бестселлеров Рика Иордана, историка и эксперта в области древнегреческой мифологии. Дальнейшее производство полных метров было заморожено, и через много лет было решено превратить историю в сериал.
В главных ролях — Уокер Скобелл, Лера Джеффрис, Арьян Симхадри. Как писали «Известия», на первый взгляд сериал сделан качественнее фильма, но отстает от канона даже сильнее оригинальной франшизы. Тем не менее рейтинг ожидания сериала на «Кинопоиске» составляет 95%. Сериал стартует на Disney+ 20 декабря.