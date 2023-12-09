Зарыться в бунт: «Трудные подростки», «Мятежная Луна» и «Блеск»

В последнем месяце 2023 года more.tv и Wink покажут финальный сезон «Трудных подростков». На START выйдет «Куплю актрису», а на Okko — второй сезон детективного триллера «Оффлайн». От Kion зрители получат комедию «Кеша должен умереть», а Premier представит «Сны Алисы». На Netflix появится «Мятежная луна» Зака Снайдера, на Disney+ — перезапуск франшизы о мальчике-полубоге «Перси Джексон и Олимпийцы». «Известия» рассказывают о главных премьерах месяца в онлайн-кинотеатрах.

«Трудные подростки» 18+

more.tv и Wink

Драматический сериал встречает свой юбилейный, пятый сезон. Тренер Ковалев ушел из центра трудных подростков — его пригласили тренировать профессиональную команду футболистов. Фил, Лена и Женя не только остаются без наставника, но и считают его за своего злейшего врага, желая отомстить . А впереди маячит взрослая жизнь, пугающая не меньше, чем непростое отрочество.

Кадр из сериала «Трудные подростки» Фото: more.tv

К своим ролям вернутся старые герои, а еще к актерскому составу присоединятся новые персонажи — их на экране изобразили Ингрид Олеринская и Даша Верещагина . Новый сезон стартует с 14 декабря.

«Котострофа» 16+

more.tv и Wink

Главный герой сериала — кот. Найденыш с улицы, он наслаждается размеренной жизнью с пожилой хозяйкой, которая спасла его от дворовой жизни, приласкала и откормила. Но однажды она умирает, а в дом въезжают новые жильцы, семья Мягковых: мама, папа, дочь-подросток и сын-школьник. Коту это не нравится — еще бы, непонятные двуногие на его собственной жилплощади. Во время очередной потасовки отец семейства Михаил обнаруживает у себя способность понимать кошачий язык и, попав под влияние усатого, решает оставить кота в семье.

Первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink. Главные роли в комедийном сериале исполнили Полина Гухман и Михаил Трухин. Также в проекте появится Анар, знакомый россиянам по работе в «Трудных подростках» и «Страстях по Матвею». Кота озвучил Павел Деревянко.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+

Wink и START

Победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» за время показа первых эпизодов уже завоевал интернет-пространство — его разбирают на мемы и параллельно рассуждают о романтизации бандитизма. Сюжет драмы Жоры Крыжовникова разворачивается в 1980-х. Роли в сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Сергей Бурунов.

Главный герой — Андрей, мальчик из интеллигентной семьи, погружается в пацанский социум, чтобы защитить себя от травли сверстников, и проникается идеями улицы. Но со временем реальная жизнь советской молодежи, их новые принципы и сама «улица» разрушает жизни Андрея и его друга Марата, а также их близких. Финальные серии ждут зрителей 7, 14 и 21 декабря.

«Кеша должен умереть» 18+

KION

Главный герой — Иннокентий Мельников, Кеша. Успешный архитектор, он не может устоять перед женщинами. За его плечами два брака, с Леной и Юлей, и уже женат на третьей — Варе. Всех трех он поддерживает финансово, а еще ведет с ними активную половую жизнь. Всё меняется после того, как он решает завести себе четвертую женщину, молодую любовницу Аллу, и решает развестись с Варей. Клуб бывших жен начинает прорабатывать план мести.

Кадр из сериала «Кеша должен умереть» Фото: KION

Роль героя-любовника исполнил режиссер Константин Богомолов. Женщин Кеши на экране изображают Александра Ребенок, Юлия Снегирь, Юлия Александрова и Василиса Перелыгина. Также в сериале сыграл Игорь Верник. Сериал уже доступен на площадке.

«Оффлайн» 18+

Okko

Продолжение детективной истории о хакере, который пытается решить проблему наркотиков довольно кардинальным способом — он разыскивает наркоманов и тех, кто продает вещества, в секретном приложении для «своих», а затем раскрывает все их данные и истории покупок. Хакер ставит перед ними выбор: игра не на жизнь, а на смерть, либо чистосердечное в полиции.

В новом сезоне Раст подходит к опасному краю киберпреступности и всё острее ставит перед собой вопрос самоидентификации — может ли он называть себя семьянином или его место в даркнете. К своим ролям вернутся Никита Ефремов, Никита Кологривый и Денис Шведов. Второй сезон стартует с 7 декабря — в нем, как и в первом, будет 10 серий.

«Куплю актрису» 18+

START

Григорий когда-то был пилотом, но сейчас работает охранником в телецентре. Каждый день он видит актрису Ирину Синицыну, в которую влюблен вот уже пять лет. Хотя она играет в сериале «Ангел в белом халате», сама Ирина далеко не ангел. Переругавшись со всеми, с кем можно и нельзя, она теряет свою карьеру и репутацию. Единственный, кто от нее не отворачивается, — это Григорий, пригласивший актрису жить с ним в комнате в общежитии.

Роль склочной актрисы исполнила Анна Антонова («Клиника счастья», «Бедные Абрамовичи»), а влюбленного в нее поклонника — Николай Шрайбер («Капитан Волконогов бежал», «Триггер», «Вампиры средней полосы»). Также в сериале сыграли Максим Лагашкин, Андрей Малахов (камео), Светлана Камынина, Михаил Тарабукин. Премьера — 22 декабря.

«Блеск» 18+

ИВИ

Главная героиня Аня работает в ивент-агентстве — благодаря своей работе она знакомится с Серканом, представителем Османской династии, который приехал в Россию, чтобы найти себе жену. Аня хочет вызволить из тюрьмы отца-мошенника, поэтому крадет дорогую безделушку у «султана» . Быстро осознав, что это подделка, она выводит на чистую воду Серкана, который тоже оказывается аферистом. Теперь он вынужден взять ее в долю, чтобы его не раскрыли.

Кадр из сериала «Блеск» Фото: ИВИ

Роли в сериале исполнили Александра Бортич, Кирилл Кяро, Алексей Абрамович, Лариса Долина. А еще в актерский состав вошла TikTok-звезда Юлия Гаврилина, одна из наиболее высокооплачиваемых видеоблогеров России — она сыграла эпизодическую роль в шоу «Открытый брак». Сериал выйдет на площадке 14 декабря.

«Арчи» 18+

BritBox International

Известный по роли Люциус Малфоя актер Джейсон Айзек исполнил роль одного из самых известных англо-американских актеров, сыгравшего в более чем 70 фильмах, Кэри Гранта. Настоящее его имя — Арчибальд Алек Лич, отсюда и название сериала. Байопик снял автор сериала «Убийство на пляже» Пол Эндрю Уильямс.

Кадр из сериала «Арчи» Фото: BBritBox International

Грант — второй в рейтинге «величайших актеров Голливуда» после Хамфри Боггарта. Сюжет охватывает несколько десятилетий жизни актера, поэтому в разные этапы его жизни его сыграли разные актеры. Кроме Айзекса роль Гранта исполнили Кэлам Линч, Дейнтон Андерсон и Окли Пендергаст. Сериал доступен с 7 декабря.

«Сны Алисы» 18+

Premier

В маленьком городке неподалеку от военного объекта происходят непонятные, мрачные вещи, и никто не может в них разобраться. Местная девочка Алиса живет совсем не в стране чудес — почти каждую ночь она видит вещие сны, и это преимущественно кошмары.

Дар у Алисы появился неспроста: она находится в состоянии непрекращающейся депрессии, страдает от панических атак, бессонницы, нервных срывов. И только под препаратами девочка засыпает, погружаясь в мир мрачных грез.

Однажды она уже потеряла отца, пытаясь предотвратить увиденное во сне, а после — не смогла уберечь и подругу. Алисе никто не верит, и она пытается расследовать мистические события в городе самостоятельно. Роли в сериале исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Василина Юсковец, Александра Ребенок, Денис Шведов. Сериал доступ с 7 декабря.

«Мятежная луна» 18+

Netflix

Зак Снайдер снял для Netflix фантастическую дилогию с Софией Бутеллой в главной роли. Это история о будущем, в котором мирная колония на окраине вселенной оказывается под угрозой тиранической власти. Новый мир контролирует насквозь коррумпированное правительство Материнского мира, а ее глава Бализариус — тиран и злодей.

Бутелла («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», «Kingsman: Секретная служба», «Мумия») исполнила роль бывшего солдата Империума, которым и управляет тиран. Она собирает воинов со всей галактики, чтобы противостоять злодею и заодно искупить вину за прошлые деяния на службе у Бализариуса. Идею Снайдер вынашивал еще с 1980-х годов. Первый фильм выйдет на площадке 22 декабря, а второй — 19 апреля 2024 года.

«Корона» 18+

Netflix

Вторая часть финального, шестого сезона о королевской семье Великобритании площадка покажет 14 декабря. Зрители уже прошли через смерть принцессы Дианы, а новая часть сконцентрируется на более близких к настоящему времени дням.

Финальные эпизоды расскажут о свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз и романе принца Уильяма и Кейт Миддлтон — их сыграли молодые актеры Эд Маквей и Мег Беллами. А вот о принце Гарри (который признался, что с удовольствием смотрит сериал) и Меган Маркл эпизодов не обещают.

«Перси Джексон и Олимпийцы» 12+

Disney+

Студия «Дисней» представляет перезапуск франшизы о Перси Джексоне, мальчике-полубоге, чей отец — Посейдон. Оригинальные фильмы с Логаном Лерманом в главной роли были сняты на основе одноименной серии книг-бестселлеров Рика Иордана, историка и эксперта в области древнегреческой мифологии. Дальнейшее производство полных метров было заморожено, и через много лет было решено превратить историю в сериал.