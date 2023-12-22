Кино Европы: «Феррари» и «Великая магия» из Италии против Пирса Броснана

Участники основных программ Венецианского и Каннского кинофестивалей официально прокатываются в российских кинотеатрах — это байопик «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли и «Великая магия» итальянского классика Нанни Моретти. Британцы вновь сняли фильм о Второй мировой войне, и на этот раз это роуд-муви с Пирсом Броснаном «Последний стрелок» — о годовщине высадки в Нормандии. А любители комедий смогут посмотреть сразу две картины с Яном Цапником: «Новогодний ol inclusive» и «Вредную привычку». Последняя основана на реальных событиях. «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Феррари» 18+

Режиссер: Майкл Манн. В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Джек О’Коннел, Патрик Демпси, Даниэла Пиперно, Габриэл Леоне

Адам Драйвер с завидной регулярностью становится ведущим актером в байопиках об итальянских исторических фигурах: в «Доме Gucci» он сыграл Маурицио Гуччи, а в «Феррари» — бывшего гонщика и отца-основателя знаковой марки спортивных автомобилей Энцо Феррари. События картины сосредоточены на событиях конца 1950-х, когда после Энцо переживает кризис и решается на участие в гонке Mille Miglia, чтобы спасти свой бизнес.

Пенелопа Крус исполнила роль жены Энцо, которая переживает трагедию вместе с мужем. А роль любовницы Феррари была отдана Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звезды»). Мировая премьера картины состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале, а теперь фильм прокатывается в России официально. А за три недели до премьеры в российских кинотеатрах у нас вышла еще и автобиография Энцо «Мои ужасные радости. История моей жизни», в которой Энцо Феррари рассказывает о своих друзьях, врагах и общей картине Италии ХХ века.

«Великая магия» 18+

Режиссер: Нанни Моретти. В ролях: Нанни Моретти, Маргерита Буй, Матьё Амальорик, Сильвио Орландо, Барбара Бобулова, Ежи Штур

В фильме — участнике основной программы Канн-2023 Нанни Моретти исполняет роль героя, придуманного им же самим, — и персонаж, как ни парадоксально, известный кинорежиссер. Загоревшийся новым проектом и одержимый желанием снять шедевр, Джованни (так зовут героя) приступает к съемкам, но всё будто идет против него: ведущая актриса лезет в сценарий, жена-продюсер уходит работать к другому режиссеру, оставшиеся продюсеры хотят хайпа, а Джованни даже не знает этого слова.

Моретти давно получил звание итальянского Вуди Аллена благодаря своему основному амплуа — комедийным мелодрамам. За фильм «Комната сына» режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, там он также исполнил главную роль. А «Великая магия» — его первый фильм за последние восемь лет.

«Последний стрелок» 18+

Режиссер: Терри Лоан. В ролях: Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Иэн Макэлхинни, Тара Линн О’Нил, Сэмюэл Боттомли

В свои 70 лет Пирс Броснан играет 92-летнего ветерана Второй мировой войны по имени Арти. Он живет в доме престарелых и не может позволить себе пропустить важную годовщину — 75 лет с высадки в Нормандии. Когда его не отпускают, он сбегает сам, чтобы совершить путешествие из Ирландии во Францию в одиночку и почтить память уже покойных сослуживцев, несмотря на просроченный паспорт.

Фильм частично основан на реальной истории ветерана Второй мировой Бернарда Джордана. Незадолго до своей смерти на 90-м году жизни Бернард покинул Дом престарелых, чтобы отправиться во Францию к 70-летию высадки. За несколько недель до выхода в прокат фильма с Броснаном состоялся релиз биографической картины о Бернарде «Великий беглец», где главную роль сыграл Майкл Кейн, но в России ее не показывают.

«Новогодний ol inclusive» 12+

Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Ян Цапник, Юлия Александрова, Роман Помов, Сергей Селин, Наталья Потапова, Александр Златопольский, Данила Якушев

Две семьи нечаянно арендуют на новогодние праздники один и тот же коттедж, и теперь им придется как-то уживаться. Это осложняется тем, что главы семейств (Ян Цапник и Александр Златопольский) давно знакомы и на дух друг друга не переносят. Пока в доме разгорается местечковая война, за его пределами полиция ищет настоящих беглых преступников.

Этот фильм можно по праву назвать региональным продуктом. Режиссер родом из Челябинска, как и кинокомпания Fenix Cinema, на мощностях которых удалось создать ленту. А детей сыграли юные южноуральские актеры и актрисы, которые пока только учатся киноискусству. Съемки проходили в Московской и Тверской областях.

«Вредная привычка» 12+

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников. В ролях: Ян Цапник, Антон Жижин, Агата Муцениеце, Дмитрий Хрусталев, Александр Ефремов, Антон Юрьев

Герой Цапника — Батя — давно и много курит. Однажды незатушенный бычок становится причиной пожара, в котором сгорает дом, зато Батя и его сын Вася остаются живы. С сумкой уцелевших вещей отец и сын ищут новое жилье и находят его в городском спортзале, где можно находиться круглосуточно.

Далекие от городской жизни сельчане, еще и без денег, Батя и Вася должны попытаться показать себя с лучшей стороны, чтобы их не выгнали. Денег им хватило только на месячный абонемент, пусть и VIP. Как утверждают создатели фильма, эта история взята из реальной жизни.