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Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 за сутки
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Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 за сутки

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета за сутки: три Су-27 и один Су-24. Об этом сообщили в воскресенье, 24 декабря, в Минобороны РФ.

Уточняется, что летательные аппараты сбиты в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун». Также уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах поселка Старомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР), села Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), населенных пунктов Василевка и Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.

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Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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