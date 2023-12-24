Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
Российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сейбрз».
Игра состоялась 23 декабря в Нью-Йорке. Панарин реализовал большинство на 16-й минуте с передачи Мики Зибанежада, сделав счет 2:0.
В итоге команда россиянина победила со счетом 4:3 в овертайме. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 27 сейвов.
«Рейнджерс» закрепились на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, опережая «Бостон Брюинз» на три очка.
Ранее, 21 декабря, гол и пас Александра Овечкина принесли «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.