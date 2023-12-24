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В Югре один человек погиб после ДТП с грузовиком

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Фото: t.me/ugibdd86
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В Ханты-Мансийском автономном округе один человек погиб, еще два пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне вечером на 24-м км трассы Сургут – Нижневартовск.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta допустил неуправляемый занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пассажир отечественного автомобиля скончался на месте, еще два человека получили травмы.

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Между тем 24 декабря ДТП с грузовиком произошло в Приамурье. На 179-м км трассы «Лена» водитель легковой машины на большой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик, в результате чего скончался.

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