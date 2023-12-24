Один человек погиб в ДТП с автомобилем и грузовиком в Приамурье
Водитель легкового автомобиля на большой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик, в результате ДТП он скончался. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД Амурской области.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на 179-м километре трассы «Лена» в 04:30 по местному времени (23 декабря в 22:30 по мск).
«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Nissan Serena, допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Iveco», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Накануне, 23 декабря, источник «Известий» сообщил, что в городе Рыбинске Ярославской области легковая машина на полной скорости врезалась в автобус с пассажирами. В результате произошедшего пострадали водитель машины, два пассажира автобуса и кондуктор.
На кадрах, публикуемых в соцсетях очевидцами ДТП, видно, что от столкновения передняя часть автомобиля полностью застряла в салоне автобуса.