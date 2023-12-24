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Один человек погиб в ДТП с автомобилем и грузовиком в Приамурье

Легковой автомобиль протаранил грузовик в Приамурье, один человек погиб
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Фото: t.me/gibdd28
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Водитель легкового автомобиля на большой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик, в результате ДТП он скончался. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД Амурской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 179-м километре трассы «Лена» в 04:30 по местному времени (23 декабря в 22:30 по мск).

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Nissan Serena, допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Iveco», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Накануне, 23 декабря, источник «Известий» сообщил, что в городе Рыбинске Ярославской области легковая машина на полной скорости врезалась в автобус с пассажирами. В результате произошедшего пострадали водитель машины, два пассажира автобуса и кондуктор.

На кадрах, публикуемых в соцсетях очевидцами ДТП, видно, что от столкновения передняя часть автомобиля полностью застряла в салоне автобуса.

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