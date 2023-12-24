Россияне в новогодние праздники будут отдыхать 10 дней

Россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января. Соответствующая информация следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

Поскольку 30 и 31 декабря в 2023 году выпадают на выходные, общая продолжительность новогодних каникул составит 10 дней. Они продлятся до 8 января 2024 года включительно.

При этом, согласно постановлению правительства РФ, выходные 6 и 7 января, так как они совпадают с нерабочими днями, перенесли на 10 мая и 31 декабря.

Ранее, 22 декабря, партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков рассказал «Известиям», как легально отказать работодателю в выходе на работу в новогодние праздники. Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права привлекать к работе сотрудников в праздничные дни, включая январские выходные. Исключениями могут быть случаи работы в сферах, где производство является непрерывным и неотложным.