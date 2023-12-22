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Юрист рассказал, как отказать начальству в выходе на работу в праздники

Юрист Градсков: при работе в праздники сотруднику положена компенсация
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков 22 декабря рассказал «Известиям», как легально отказать работодателю в выходе на работу в новогодние праздники.

Юрист указал, что, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права привлекать к работе сотрудников в праздничные дни, включая январские выходные. Исключениями могут быть случаи работы в сферах, где производство является непрерывным и неотложным.

«Например, в медицинской, транспортной и коммунальной сферах. Однако в таком случае работодатель обязан предусмотреть компенсацию сотрудникам за работу в праздничные дни, в соответствии с законодательством, и коллективом, и коллективным договором — так, согласно ст. 153 ТК РФ работники, привлеченные к работе в праздничные дни, имеют право на дополнительную оплату труда в размере не менее двойной ставки за отработанное время. Кроме того, работодатель может предоставить работнику дополнительный отгул в другой удобный для него день», — сказал Градсков.

Как правило, добросовестный работодатель прописывает все эти условия в договоре, с которыми сотрудник соглашается, подписав документ, сообщил специалист.

«Работодатель также не имеет права привлекать сотрудника на работу во время отпуска. Такое может произойти только с письменного согласия подчиненного, иначе в противном случае работодатель нарушит его права. В ряде случаев у компаний есть собственные коллективные трудовые договоры. Однако даже они не могут противоречить ТК РФ», — заключил юрист.

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 17 декабря рассказала «Известиям», стоит ли уходить от работодателя в декабре и с какими рисками это может быть связано. Январь считается «дорогим» месяцем с точки зрения стоимости одного рабочего дня. Поэтому решение уволиться перед праздниками или в январе, не имея при этом нового места трудоустройства, означает потерю возможности заработать больше, отработав при этом меньшее количество дней, сказала эксперт. При этом есть плюсы увольнения перед Новым годом. Например, рынок труда в декабре достаточно активный, заявила Санина.

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