Один человек погиб после стрельбы в ТЦ во Флориде

В США погиб один мужчина в результате ранее случившейся стрельбы в торговом центре Paddock Mall американского города Окала в штате Флорида. Об этом в субботу, 23 декабря, написала местная полиция в соцсети X (бывш. Twitter).

«Полагаем, что стрелок сбежал из района и находится на свободе. Мы также считаем, что стрельба могла быть целенаправленной», — указывается в сообщении ведомства.

Кроме того, уточняется, что в результате инцидента одна женщина была доставлена в с травмами в больницу. По данным полиции города, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в этот день стало известно, что в торговом центре Paddock Mall несколько человек были ранены в результате стрельбы. По данным издания WCJB, в результате стрельбы пострадали минимум два человека, один из них получил ранения в голову.