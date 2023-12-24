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В Чехии заплатят желающим вернуться обратно на Украину беженцам

Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться на Украину
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который предусматривает специальную госпрограмму финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться обратно на Украину. Об этом в субботу, 23 декабря, передало Чешское радио.

Как сообщается, после разработки соответствующего документа министерством внутренних дел (МВД) Чехии он был утвержден обеими палатами парламента страны.

Указанная помощь включает в себя покрытие чешскими властями части денежных расходов, которые касаются возвращения граждан Украины на свою родину.

При этом уточняется, что воспользоваться данной программой господдержки можно лишь один раз, а сумма предоставляемых средств будет зависеть от частных факторов.

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Накануне, 22 декабря, в Германии граждан Украины по ошибке задержали и оставили практически голыми в подвале. Как рассказал порталу «Страна.ua» украинец по имени Николай, он вместе со своей женой и друзьями решил отправиться в немецкий город Метцинген на юге Германии за покупками к новогодним праздникам, в результате чего якобы стал жертвой настоящего произвола местной полиции. В полицейском участке их спустили в подвальное помещение и раздели до трусов. Как отметил украинец, немецкие полицейские относились к ним «как к террористам», а на просьбу предоставить переводчика они позвали русскоговорящую женщину.

В конце ноября британская газета The Guardian сообщила о гражданке Украины, которая столкнулась с проблемой остаться на улице после того, как сбежала в Великобританию. Как отметило издание, Британский Красный Крест помог женщине в поиске нового жилья. В свою очередь, представитель организации Оливия Филд указала, что этой зимой в Великобритании без крыши над головой могут остаться тысячи граждан Украины.

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