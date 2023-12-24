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Двое налетчиков ворвались в больницу в Ингушетии и ранили мужчину

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Республике Ингушетия двое мужчин ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и выстрелили в одного из находившегося в здании, полиция проводит проверку. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что двое налетчиков в масках с автоматом и травматическим пистолетом проникли в больницу и несколько раз выстрелили в 43-летнего мужчину, который сразу был доставлен в реанимацию этой же больницы.

Как уточняется, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2114, был введен план «Перехват».

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и причастных к нему лиц.

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