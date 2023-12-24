Двое налетчиков ворвались в больницу в Ингушетии и ранили мужчину
В Республике Ингушетия двое мужчин ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и выстрелили в одного из находившегося в здании, полиция проводит проверку. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».
Отмечается, что двое налетчиков в масках с автоматом и травматическим пистолетом проникли в больницу и несколько раз выстрелили в 43-летнего мужчину, который сразу был доставлен в реанимацию этой же больницы.
Как уточняется, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2114, был введен план «Перехват».
В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и причастных к нему лиц.
Ранее, 17 декабря, в Краснодаре неизвестный расстрелял строительный вагончик с рабочими, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).