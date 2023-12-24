«Считаю, что в следующем сезоне «Родина» будет в РПЛ»

С уходом российского футбольного сезона на зимнюю паузу РФС провёл 16 декабря выставочное мероприятие под названием «Матч звёзд Кубка России». Соревновались самые яркие игроки из «Пути РПЛ» (команд Российской Премьер-лиги) и «Пути регионов» (в их сборной собрались представители первой и второй профессиональных лиг, а также Медиалиги).

Одним из главных людей из «Пути регионов» был выступающий в первой лиге за московскую «Родину» нападающий Максим Турищев. Его команда после 20 туров идёт на седьмом месте, отставая семь очков от зоны переходных матчей и на восемь от зоны прямого выхода в РПЛ. Сам 21-летний футболист является одним из лидеров клуба, в первой части чемпионата забив за него четыре гола и сделав четыре голевые передачи.

В интервью «Известиям» Турищев поделился впечатлениями от Матча звёзд, объяснил, почему ему не удался прошлый сезон, когда он выступал в РПЛ за ставшее последним московское «Торпедо», а также вспомнил, каким в академии «Локомотива» был нынешний звёздный полузащитник «железнодорожников» и сборной России Сергей Пиняев.

— Как вам Матч звёзд Кубка России? Стоило ради него прерывать свой отпуск? Пауза в первой лиге ведь ещё 26 ноября началась.

— Не сказал бы, что свой отпуск как-то задержал или прервал. Нахожусь в Москве со своей семьёй. Для меня выбраться куда-то — это всегда приятно. Тем более на такое мероприятие. Считаю, что это очень крутая идея для зрителей, футболистов и в целом медиапространства, которое у нас есть в стране. Организаторы большие молодцы. Всё сделали на высшем уровне. Большая им благодарность, что позвали меня. Всегда рад участвовать в таких масштабных мероприятиях.

— Какой конкурс на Матче звёзд больше всего понравился?

— Тот, в котором я участвовал. С тремя пробитиями пенальти по мишеням. Первые два не получились — пришлось чуть-чуть пристреляться. Во втором совсем немного сантиметров не хватило, чтобы задеть мишень. Но, если не ошибаюсь, самый близкий к попаданию удар «рабона» (удар по мячу позади опорной ноги — «Известия») был у меня (улыбается).

— Сложно такое исполнять, когда редко бьёте пенальти?

— Нет, почему. Я вообще с детства во всех командах был штатным пенальтистом. Вплоть до взрослого футбола — в нём редко дают молодому человеку подойти к мячу и пробить, сколько бы ты ранее не забил с точки.

— Кажется, что профессионалу не трудно попасть в мишень, поскольку в официальных матчах он обычно бьют ровно в ту точку, в которую собирается, и, если промахивается, то на считанные миллиметры.

— Это естественно. В официальной игре у тебя намного другая ментальная составляющая. Ты по-другому мыслишь, у тебя другие цели и приоритеты. Ты более закрепощён, более нацелен на то, чтобы сделать результат. А в таких мероприятиях, как Матч звёзд, мы в первую очередь делаем шоу.

— Как оцените первую часть сезона для «Родины» и себя лично?

— Считаю, что мы могли достичь намного большего. Уверен, после зимней паузы мы нагоним то, что упустили в первой части сезона. Насчёт себя скажу, что сезон очень даже неплохо складывается. Появились результативные действия — они помогают команде. Для меня это очень важно, потому что на протяжении прошлого сезона, выступая в РПЛ, я лишь дважды отметился результативными действиями. И это были только голевые передачи. Хотелось бы наверстать и за нынешний сезон, и за прошлый.

— Что привнёс нового в работу испанский главный тренер Франк Артига, сменивший осенью на этом посту Дмитрия Парфёнова?

— На самом деле трудно оценивать. Я не люблю сравнивать тренеров — это неправильно, это не в моей компетенции. Каждый тренер привносит свои плюсы. А говорить о минусах никогда не будут — не сторонник этого.

— «Родина» в этом сезоне проводит домашние матчи на относительно современной «Сапсан Арене» в Черкизово и по сути тренировочном стадионе Академии Черенкова в Сокольниках. Есть разница в игре на этих двух полях?

— Лично для меня приятней играть на родном стадионе (улыбается). Я всю жизнь играл в «Локомотиве» до перехода на профессиональный уровень. 13 лет провёл в клубе. При мне открывали Малую арену в Черкизово, которую потом назвали «Сапсан Ареной». Застилали это поле на моих глазах. Всё своё детство я провёл на нём в академии «Локомотива». Мне там комфортно, всё знакомо. Знакомая среда — я как рыба в воде себя там чувствую.

— С кем из известных ныне игроков пересекались в одной команде академии «Локомотива»?

— Сейчас из тех ребят многие играют на высоком уровне. Если начну их перечислять, то боюсь кого-то забыть и обидеть. Из тех, кто пробился в основу «Локомотива», могу назвать Артёма Карпукаса. А ещё Серёгу Пиняева, который начинал у нас. Мне было лет 10-11, когда он ушёл в «Чертаново».

— Он очень рано заиграл во взрослой команде «Чертаново», в 13 лет стал широко известен благодаря стажировке в академии «Манчестер Юнайтед». А в академии «Локо» выделялся?

— Насколько я помню, мы вместе играли на одном турнире. То есть он попал в команду 2002 года, будучи рождённым в 2004-м. Сами понимаете, о чём это говорит. Серёга всегда был в порядке. Я очень рад за него и его карьеру.

— То есть его имя в контексте «Манчестер Юнайтед» не на пустом месте возникло, когда он ещё был ребёнком?

— Естественно. И сейчас все всё видят. Когда человек показывает высокий уровень в РПЛ из матча в матч — это чего-то да стоит.

— Были шансы остаться в «Локо» и побороться за место в основе?

— Я ушёл в период, когда в «Локомотиве» менялось руководство. Но, если честно, не особо хочу обсуждать эту тему. Для меня это не лучшая тема для разговора. Для каждого человека, проведшего большую часть жизни в каком-то одном клубе, всё равно душа будет болеть за этот клуб. И отношение будет другое, чем к тем командам, за которые ты играл один-два года.

— Ваш сезон в РПЛ в составе «Торпедо» мог сложиться по-другому для команды, которая почти без вариантов вылетела назад в первую лигу? Когда что-то не так пошло?

— Я думаю, после где-то первых игр сезона. Чуть-чуть надломилась психология.

— Ещё при начинавших сезон во главе команды главном тренере Александре Бородюке и президенте Денисе Маслове, которых уволили после того, как команда набрала одно очко в первых пяти турах?

— Возможно, ещё тогда. И в целом, не только при них, я считаю, что всё, что происходит в этой жизни, происходит закономерно. Это касается всего сезона. В каких-то мелочах были недоработки. Но что случилось, то случилось. Для меня это был хороший опыт. Спасибо «Торпедо» за возможность играть в премьер-лиге. Желаю клубу только удачи.

— Что дал вам тот опыт?

— Начнём с того, что до этого в РПЛ я провёл восемь-девять матчей в составе «Ростова». И в каждом из них не так много минут сыграл. Выходил в основном на замены на последние 10 минут. А в составе «Торпедо» сыграл в РПЛ более 20 матчей с достаточным на тот момент для меня минутным игровым временем — часто выходил либо в старте, либо на замену за полчаса до конца. И набрался достаточно игровой практики, получил опыт. Но, скорее всего, ментально не подошёл, поэтому для меня тот сезон получился просто неудачным. Редкость, когда нападающий не забивает. А для меня это, можно сказать, была трагедия не забить ни одного гола, потому что раньше почти во всех командах, где бы я не находился, был лучшим бомбардиром.

— В чём была проблема? Психология, отсутствие опыта игр РПЛ?

— Ни в коем случае. У меня были хорошие моменты, чтобы забить. Просто, возможно, где-то не везло, где-то я психологически не так подходил к играм. Сейчас вышел на тот уровень, который в моей голове был до сезона в РПЛ. Всё становится куда лучше. Будем это ещё улучшать.

— В прошлом сезоне «Родина» попала в переходные матчи, боролась с «Пари Нижний Новгород» за выход в РПЛ (0:3; 2:0). Сейчас есть шансы повторить успех?

— Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей — выйти в премьер-лигу. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали. Поэтому считаю, что «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ.

— Сложнее играть в первой лиге, побывав уже в РПЛ без дальних выездов в Красноярск и Хабаровск?

— Я ведь в «Ростове» уже застал период, когда для тебя каждый выезд тяжёлый из-за того, что закрыли аэропорт, и нужно добираться в дальние города на поезде. После этого меня ничего особо не удивляет. У каждой команды есть свои реалии, свои особенности. Для меня нет ничего сложного перенести эти проблемы.

— В «Ростове» был шанс удержаться? Или понимали на тот момент, что не тянете уровень?

— Считаю, неправильно говорить, что я что-то не тянул. В «Ростове» мне давали шансы. Всё, что мог, я там сделал. Но в условиях нынешних реалий хочу быть ближе к семьей — к своим родителям. И хочу больше играть. К сожалению, в «Ростове» не получал столько игрового времени, сколько хотел бы. Для меня как молодого игрока главным было время на поле — в российском футболе, да и европейском, это самое важное.

— В нынешнем розыгрыше первой лиги много ярких атакующих команд. Чувствуется, что турнир стал интересней в игровом плане?

— Наш футбол в целом развивается. Раньше была огромная пропасть между РПЛ и первой лигой — сейчас такого нет. И это радует. Потому что для молодых игроков есть крутая возможность набраться опыта и не скакать потом в классе между командами первой лиги и премьер-лиги, пускай даже её второй восьмёрки.

— Исходя из этого, если «Родина» выйдет в РПЛ и почти не поменяет состав, она всё равно будет иметь шансы закрепиться в премьер-лиге?

— Думаю, всё зависит от игроков. Зачастую бывает, что составы даже без именитых футболистов обыгрывают реальных лидеров чемпионата за счёт своего желания, организованности и того, что каждый хочет выкладываться на 120%.