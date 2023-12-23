В Забайкалье загорелся гараж площадью 600 кв. м
В Забайкальском крае загорелся гаражный бокс на площади 600 кв. м. Об этом 23 декабря сообщило МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Забайкальском крае. Горит крыша гаражного бокса размером 15х40», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
В ликвидации возгорания участвуют 38 человек и 10 единиц техники МЧС России.
Также ведомство опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя, которое охватило гаражный бокс. На месте развернут штаб пожаротушения.
Позже в МЧС сообщили, что пожар достиг 700 кв. м. Он локализован.
Ранее, 22 декабря, МЧС России сообщило, что во время пожара в квартире многоэтажного дома в населенном пункте Сафоново в Смоленской области погибли два человека, третьему понадобилась медицинская помощь.