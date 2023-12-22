Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Два человека погибли в пожаре в квартире многоэтажного дома в населенном пункте Сафоново в Смоленской области. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Сафоново загорелась квартира в пятиэтажке. Жильцы крепкого спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Спасатели обнаружили в горящей квартире трех человек. Двое погибли, третьему оказывается медицинская помощь.
По данным МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м.
Накануне источник «Известий» сообщил о пожаре в квартире в Москве из-за короткого замыкания гирлянды. Площадь пожара составила 4 кв. м. Находившимся в квартире оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи.