Мать пострадавшей на горке в Хакасии девочки рассказала про травмы
Мать пострадавшей в Хакасии девочки Татьяна Скурихина в субботу, 23 декабря, рассказала, что у ее дочери сложный перелом ноги.
«Ребенок на вытяжке лежит, очень сложный перелом, <…> даже гипс нельзя было наложить, потому что открытый перелом в двух местах, кость вышла. Две большие раны у ребенка», — поделилась женщина состоянием пострадавшей с «Известиями»
Кроме того, она объяснила, что у одной девочки несложный перелом, ее ногу загипсовали и отпустили домой. Другой мальчик повредил позвоночник, добавила Скурихина.
Об инциденте сообщалось ранее 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте.
В то же время, по информации источника «Известий», пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Двух несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Абакане в состоянии средней тяжести.
Позже в этот день «Известия» опубликовали кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.