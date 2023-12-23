В бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на гусей

В колонии строгого режима в бразильском штате Санта-Катарина сторожевых собак сменили гуси. Об этом 21 декабря пишет Bild.

«У нас есть электронное наблюдение, наблюдение на месте… и, наконец, наблюдение со стороны гусей, которые заменили собак», — цитирует руководителя тюрьмы Маркоса Роберто де Соуза газета.

Как поясняют сотрудники исправительного учреждения, преимущество гусей в том, что они не могут привыкнуть к людям и при их появлении начинают громко кричать. Кроме того, содержание птиц выгоднее, чем содержание собак.

Гуси патрулируют территорию между внутренним и внешним заборами колонии. Также отмечается, что в исправительном учреждении для гусей есть небольшой пруд.

Птицы работают в колонии с 2009 года. Всего их 16, а главный из них — гусь по кличке Пиу-Пиу. Гуси контролируют около 1300 заключенных.

В августе двух гусей-гуменников включили в Красную книгу по инициативе томских ученых. Гуси мигрировали через Томскую область в Китай и могли стать жертвами охотников. За последние 40 лет численность гусей-гуменников сократилась из-за промысла. На данный момент подвиды птиц находятся под охраной в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском крае, ХМАО и ЯНАО.