Двух гусей включили в Красную книгу по инициативе томских ученых

Два подвида гуся-гуменника, которые мигрируют через Томскую область в Китай, включили в Красную книгу. С соответствующей инициативой выступили биологи Томского государственного университета.

По данным ученых, птицы нередко становились добычей охотников в северных районах региона. За последние 40 лет численность гусей-гуменников сократилась из-за промысла. На данный момент подвиды птиц находятся под охраной в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском крае, ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщает РИА «Томск».

Специалисты университета провели анализ образцов ДНК охотничьих трофеев из Верхнекетского, Парабельского, Каргасокского и Колпашевского районов. Они определили западный лесной и сибирский таежный подвиды гусей-гуменников. Ранее считалось, что по территории Томской области мигрирует только западный тундровый гусь.

Теперь редкие подвиды будут исключены из числа охотничьих объектов.