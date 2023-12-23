После ДТП под Ростовом госпитализировали 11 человек в состоянии средней тяжести
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- После ДТП под Ростовом госпитализировали 11 человек в состоянии средней тяжести
После ДТП в Ростовской области 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли четыре человека, пострадали еще 14 человек. 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно», — сообщило ведомство.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что микроавтобус перевозил работников типографии из Зернограда в Аксай, когда с ним столкнулся кроссовер «Грейт Вол». Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, а также два человека в легковушке.