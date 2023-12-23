Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

Четыре человека погибли, еще 15 пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. Как сообщил источник «Известий», авария произошла утром в субботу, 23 декабря.

По предварительным данным, микроавтобус перевозил работников местной типографии из Зернограда в Аксай. На 38-м километре произошло столкновение с кроссовером «Грейт Вол». Погиб водитель и пассажир микроавтобуса, а также два человека в легковушке.

В настоящее время в больницу доставили 12 человек, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, 5 декабря, на 64-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края произошла авария, в которой столкнулись маршрутка и бензовоз. Сразу сообщалось о семерых раненых. Всех пострадавших госпитализировали.

Позднее в тот день в оперативном штабе региона сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 16, а также три человека погибли на месте аварии.