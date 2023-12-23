Реклама
Прямой эфир
Мир
России позволят покупать за рубли итальянские несанкционные товары
Мир
В Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц
Мир
AP узнало о наказании Байдена отправкой Техасом 120 мигрантов в Чикаго
Мир
В правительстве Польши решили продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Происшествия
Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
Экономика
Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Общество
Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет
Наука и техника
Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Происшествия
Посетителей эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Армия
Экипажи ЧФ провели учения по отражению атаки БПЛА на Севастополь
Мир
ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года
Мир
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО

Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО

Захарова: РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета
0
Фото: ТАСС/EPA/KOEN VAN WEEL
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия совместно с некоторыми партнерами не будет принимать участие в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 23 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО является обязанностью каждого государства – участника Конвенции о запрещении химического оружия.

«Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации», — сказала дипломат в беседе с «РИА Новости».

Захарова указала на то, что данная группа ведет «незаконную деятельность в интересах коллективного Запада». При этом задача России в ОЗХО — восстановить в будущем авторитет организации и сохранить целостность Конвенции, добавила она.

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что в мае РФ покинет исполнительный совет ОЗХО, однако останется там в качестве наблюдателя, чтобы отстаивать свои национальные интересы в химической промышленности.

Токсичные отношения: что мешает сотрудничеству России и ОЗХО
Договориться о визите в РФ международных экспертов для помощи по инциденту с Навальным не удалось

Ранее, 29 ноября, РФ лишилась места в исполнительном совете организации по результатам голосования. От восточноевропейской группы в совет вошли Литва, Польша и Украина. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, США и их единомышленники стремились вытеснить Россию из исполнительного комитета.

В этот же день заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев заявил, что Россия обеспокоена присоединением к исполнительному совету организации недружественных государств. Он указал, что от этого в первую очередь пострадает ОЗХО и режим химического нераспространения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023