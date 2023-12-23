Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО

Россия совместно с некоторыми партнерами не будет принимать участие в финансировании навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 23 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО является обязанностью каждого государства – участника Конвенции о запрещении химического оружия.

«Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации», — сказала дипломат в беседе с «РИА Новости».

Захарова указала на то, что данная группа ведет «незаконную деятельность в интересах коллективного Запада». При этом задача России в ОЗХО — восстановить в будущем авторитет организации и сохранить целостность Конвенции, добавила она.

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что в мае РФ покинет исполнительный совет ОЗХО, однако останется там в качестве наблюдателя, чтобы отстаивать свои национальные интересы в химической промышленности.

Ранее, 29 ноября, РФ лишилась места в исполнительном совете организации по результатам голосования. От восточноевропейской группы в совет вошли Литва, Польша и Украина. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, США и их единомышленники стремились вытеснить Россию из исполнительного комитета.

В этот же день заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев заявил, что Россия обеспокоена присоединением к исполнительному совету организации недружественных государств. Он указал, что от этого в первую очередь пострадает ОЗХО и режим химического нераспространения.