Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет

Самая мощная атомная электростанция России, Ленинградская АЭС, празднует 23 декабря свой 50-летний юбилей.

Объект был введен в эксплуатацию в 1973 году. АЭС расположена на берегу Финского залива в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Ее четыре реактора, два советских и два новых, обеспечивают электричеством весь Северо-Запад страны.

«Внутри происходит ядерная управляемая реакция цепная, выделяется тепло, выделяется ядерная энергия, которая превращается в тепловую энергию, а тепловая энергия превращается в электрическую», — рассказал «Известиям» заместитель главного инженера по эксплуатации ЛАЭС Вячеслав Разбаш.

Ленинградская АЭС производит не только энергию, но и радиоактивные вещества, такие как кобальт-60.

«Медицинское назначение, полимеризация различных материалов, продукты. Всё, что упаковывается, я имею в виду даже, например, вакуумные упаковки мяса, аргентинский способ до трех месяцев сохраняет», — объяснил его значение главный специалист отдела радиационных технологий ЛАЭС Григорий Юрченко.

В планах у Ленинградской АЭС освоить добычу изотопов лютеция, которые помогут вести борьбу с раковыми заболеваниями, а также ввести в эксплуатацию два новых энергоблока взамен старых.

Ранее, 28 ноября, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что атомные электростанции появятся еще в семи регионах России. Он отметил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.