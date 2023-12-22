Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий». Об этом 21 декабря сообщила газета The Hill.

«Сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению <…> и рискует перекинуться на другие части Европы», — говорится в материале.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылается газета, на Украине зафиксирован рост устойчивых к антибиотикам бактерий. Больницы страны пытаются с ними справиться. Эпидемиологи предупреждают, что «незаметная» угроза может распространиться за пределы страны в соседние государства.

Как отметает The Hill, инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любых боевых действий. «Супербактерии» могут измотать как солдат, так и мирных жителей, подытожили авторы материала.

Ранее, 11 декабря, газета The Telegraph написала, что в больницах Украины из-за продолжающихся боевых действий распространяются опасные инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками.