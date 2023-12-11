Telegraph рассказала о заражениях в рядах ВСУ устойчивой к антибиотикам инфекцией

В больницах Украины из-за продолжающихся боевых действий распространяются опасные инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками. Об этом сообщила газета The Telegraph в понедельник, 11 декабря.

Специалисты из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) проанализировали данные, полученные в трех областных больницах. По результатам исследования, 14% обследованных пациентов заболели во время лечения.

«Рост устойчивости к противомикробным препаратам в системе здравоохранения Украины является неотложным кризисом, который необходимо немедленно решать», — сказано в материале со ссылкой на доклад исследователей Центра.

При этом среди пациентов был выявлен высокий уровень устойчивости к различным противомикробным препаратам. Так, устойчивость к одному из высокоэффективных антибиотиков, карбапенему, составила 60%.

Между тем, показатели, полученные в результате этого исследования, гораздо выше, чем данные опроса среди пациентов больниц в европейских странах. В том опросе, проведенном еще в 2016-2017 годах, всего 5,5% пациентов заразились во время пребывания в больнице. Устойчивость к карбапенему была выявлена только у 6,2% зараженных.

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