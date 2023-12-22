Заместителю гендиректора «Роскосмоса» предъявили обвинение в мошенничестве

Заместителю генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 22 декабря сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram.

«Главным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с другими участниками преступления. Вместе при закупке оборудования на бюджетные средства они похитили 435 млн рублей.

Пресс-служба «Роскосмоса» подтвердила «Известиям» факт задержания Фролова. Госкорпорация отметила, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении СК РФ.

В пятницу судом было удовлетворено ходатайство о заключении участников уголовного дела под стражу.

Ранее в этот день Басманный суд Москвы арестовал генерального директора АО «НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ТАСС, Фомичев является адвокатом московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг». Статья ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой обвиняется гендиректор акционерного общества, предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.