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Гендиректора АО «НПП «Геофизика-космос» Фомичева арестовали на два месяца

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Фото: geocos
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Басманный суд Москвы арестовал генерального директора АО «НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, до 21 февраля. Об этом 22 декабря сообщила «Известиям» пресс-служба суда.

«Суд избрал обвиняемому мер пресечения в виду заключения под стражу до 21.02.2024 года», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, Фомичев является адвокатом московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг». Статья ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой обвиняется гендиректор акционерного общества, предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

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Ранее, 18 декабря, в Самаре был задержан глава главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По предварительным данным, генерал-майор МЧС требовал от подчиненных отдавать ему часть денежных средств, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности.

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