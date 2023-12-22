Дмитрий Черышев стал главным тренером ярославского «Шинника»

Новым главным тренером футбольного клуба «Шинник» из Ярославля стал Дмитрий Черышев. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба команды во «ВКонтакте».

Контракт с 54-летним специалистом подписан на полгода с возможностью продления на еще один год.

В настоящее время «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 24 очка по итогам 20 туров. Последнюю победу в турнире клуб одержал 23 сентября в матче с московской «Родиной».

Черышев в прошлом возглавлял нижегородскую «Волгу», павлодарский «Иртыш», «Мордовию», «Нижний Новгород» и андоррскую «Санта-Колому».

Ранее в этот день португалец Томаш Амарал был назначен новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак». Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. Экс-спортивный директор красно-белых британец Пол Эшуорт займет пост технического директора клуба.