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«С Худобиным общаемся нормально — он открытый и позитивный»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин — о звездном конкуренте, смене главного тренера и новых аренах в Новосибирске и Санкт-Петербурге
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В 2023 году новосибирская «Сибирь» совершила две неоднозначные смены главных тренеров. По окончании прошлого сезона она не стала продлевать контракт с Андреем Мартемьяновым после двух подряд уверенных выходов в плей-офф. Это объяснялось желанием уйти от системного оборонительного стиля игры к более зрелищному и комбинационному. Пришедший на смену Дэвид Немировски показывал в нынешнем регулярном чемпионате нестабильные результаты, но находился в зоне плей-офф, занимая восьмое место в Восточной конференции. Тем не менее в начале декабря его уволили и заменили на Сергея Кривокрасова, работавшего в тренерском штабе все последние годы. При нем «Сибирь» уже сыграла три матча — две победы и одно поражение. И имеет небольшой отрыв от конкурентов.

Также в ноябре клуб отметился подписанием контракта с вратарем Антоном Худобиным, летом вернувшимся в Россию после 15 лет выступлений в НХЛ. В 2021 году в составе «Далласа» он дошел до финала Кубка Стэнли. А перед приходом в «Сибирь» недолго играл в ВХЛ в красноярском «Соколе». В интервью «Известиям» его конкурент Антон Красоткин прокомментировал появление Худобина в команде, поделился впечатлениями от новых арен в Новосибирске и Санкт-Петербурге и прокомментировал необычный буллит на недавнем Матче звезд КХЛ.

— Удивила смена главного тренера незадолго до паузы на Матч звезд, притом что «Сибирь» шла в зоне плей-офф?

— Скажем так, это решение было за руководством. Если оно его приняло, значит, так и должно быть.

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— Замену Мартемьянова на Немировски объясняли сменой игровой концепции. За полгода при Дэвиде стали заметны сдвиги в сторону более атакующего стиля?

— Конечно, сдвиги были. Просто, если ты меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала свои плоды. Но определенные шаги в эту сторону мы сделали.

— Нет ощущения, что нынешний состав, собиравшийся при Мартемьянове, на такие изменения не способен?

— Не согласен. Мы можем, разумеется, играть по-другому. У нас собраны очень сильные игроки. Уверен, у нас всё получится.

— Насколько плотно общаетесь с Антоном Худобиным после его приезда в команду?

— Нормально общаемся. Он отличный парень, профессионал. У него большой опыт. Есть чему у него поучиться. Много нюансов в плане подготовки и рабочей этики можно перенять. Да и в общении Худобин — открытый, добрый и позитивный человек.

— Вас не напрягло то, что подписали такого статусного конкурента? Нет ощущения, что тем самым поставили под сомнение ваш статус основного вратаря?

— Конкуренция — двигатель прогресса. Поэтому, наоборот, только интереснее будет. У каждого человека можно чему-то поучиться, так что хорошо, что Худобин в «Сибири».

— На недавнем Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге защитник «Амура» Кэмерон Ли придумал в мастер-шоу оригинальное исполнение буллита, забросив в ваши ворота вместо шайбы банку с красной икрой. Каково вам было, когда пытались ее отбить?

— Необычная ситуация. Самое главное, что банка не взорвалась, а то был бы весь в икре (смеется).

— По траектории она по-другому подбрасывается и летит по сравнению с настоящей шайбой?

— Очень близко к полету шайбы.

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— Осенью открылась новая арена у вас в Новосибирске. Матч звезд проводился на новом стадионе в Петербурге. Как вам эти объекты?

— Я бы не стал их даже сравнивать, потому что это совершенно разные сооружения. Да, открыты в одно время, но арена в Питере гораздо больше и масштабнее. Самая большая арена в мире. Наша немножко поменьше. Но в каждой из них есть свои плюсы.

— Осенью на один из домашних матчей «Сибири» приходилось добираться пешком из-за пробок на пути к арене. Сильные проблемы там с движением?

— Да это было всего один раз. С тех пор просто выезжаем пораньше. Мы и тогда выехали заранее, как это всегда делаем. За счет этого удалось не опоздать, хотя пришлось пройтись пешком. А с тех пор просто еще раньше едем к арене. Из-за той пробки минут на 30 подольше пришлось ехать и идти к стадиону. Теперь учитываем эти возможные трудности.

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