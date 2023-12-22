Луис Суарес подписал контракт с «Интер Майами»

Американский футбольный клуб «Интер Майами» сообщил о подписании контракта с Луисом Суаресом, сообщается 22 декабря на сайте команды.

Контракт форварда с клубом «Гремио» истекает 31 декабря 2023 года. 36-летний уругвайский нападающий присоединится к «Интер Майами» в начале 2024 года, уточняет «Спорт-Экспресс».

Победитель Лиги чемпионов УЕФА, Клубного чемпионата мира по футболу, Кубка Америки был назван лучшим игроком и лучшим нападающим бразильской лиги благодаря 26 голам и 17 передачам в 53 матчах, а также привел «Гремио» к победе в Campeonato Gaúcho и Recopa Gaucha.

«Мы рады приветствовать в нашем клубе нападающего мирового класса Луиса Суареса. Луис — яростный соперник, чье стремление к победе воплощает в себе то, чего мы ожидаем от наших игроков. Мы пообещали нашим болельщикам, что будем искать лучших игроков мира, чтобы создать команду, способную конкурировать в высших эшелонах Америки», — сказал управляющий владелец ФК Хорхе Мас.

Ранее, 5 декабря, футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time. Летом он подписал контракт с «Интер Майами», выходил в его составе на поле в 14 матчах, забив 11 мячей и сделав восемь голевых передач.

Благодаря в том числе новому игроку «Интер» смог завоевать своей первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.