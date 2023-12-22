ТАСС сообщил о задержании в Москве гендиректора АО «НПП «Геофизика-космос»

В Москве задержан генеральный директор АО «НПП «Геофизика-космос» Евгений Фомичев по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Ему (Фомичеву. — Ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указал собеседник агентства.

По словам информатора, Фомичеву уже предъявлено обвинение. В пресс-службе Басманного суда Москвы также сообщили агентству об обращении Следственного комитета РФ с просьбой отправить Фомичева в СИЗО на два месяца, до 21 февраля.

По данным агентства, Фомичев является адвокатом московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг». Статья, по которой обвиняется гендиректор акционерного общества, предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Ранее, 18 декабря, в Самаре был задержан глава главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По предварительным данным, генерал-майор МЧС требовал от подчиненных отдавать ему часть денежных средств, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности.