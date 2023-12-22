Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Туве
Общество
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Общество
В Госдуме оценили инициативу Минтруда о бесплатном переобучении россиян
Мир
Лавров напомнил про отсутствие фактов разрушения РФ украинского культурного наследия
Мир
Патрушев обсудил с главой совбеза Израиля ситуацию в Газе
Политика
Правительство РФ одобрило создание Единого реестра адвокатов
Мир
Оппозиция Молдавии заявила о планах властей подчинить себе все СМИ страны
Мир
Польша собирается укрепить ограждение на границе с Белоруссией
Происшествия
Аэропорт Калуги приостанавливал работу из-за появления в небе беспилотника
Мир
Самолет МЧС РФ доставил 20 т гумпомощи жителям сектора Газа
Происшествия
ПВО РФ уничтожила украинский беспилотник в Московской области
Мир
В Белом доме анонсировали новые санкции против российского ОПК
Общество
В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности до понедельника
Экономика
Греф выступил за приватизацию российских государственных компаний

ТАСС сообщил о задержании в Москве гендиректора АО «НПП «Геофизика-космос»

ТАСС: в Москве задержан гендиректор АО «НПП «Геофизика-космос» Фомичев
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержан генеральный директор АО «НПП «Геофизика-космос» Евгений Фомичев по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Ему (Фомичеву. — Ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указал собеседник агентства.

По словам информатора, Фомичеву уже предъявлено обвинение. В пресс-службе Басманного суда Москвы также сообщили агентству об обращении Следственного комитета РФ с просьбой отправить Фомичева в СИЗО на два месяца, до 21 февраля.

По данным агентства, Фомичев является адвокатом московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг». Статья, по которой обвиняется гендиректор акционерного общества, предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Заочный сбор: экс-глава Центра подготовки российских спортсменов получил 7 лет
Суд установил, что шесть функционеров устроили на работу фиктивных сотрудников и получали за них зарплаты и премии

Ранее, 18 декабря, в Самаре был задержан глава главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По предварительным данным, генерал-майор МЧС требовал от подчиненных отдавать ему часть денежных средств, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023