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Эксперт рассказала о способах экономии денег при выборе новогодних подарков

Матвеева: при покупке подарков стоит воспользоваться возможностями кешбэк-сервисов
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Подготовка подарков для близких и друзей требует умения не только выбирать идеальные подарки, но также эффективно управлять расходами. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям», как сэкономить на сюрпризах и сохранить баланс между бюджетом и желанием порадовать близких.

По ее словам, необходимо заранее распланировать расходы, составить список людей, которым хочется дарить подарки. После этого нужно установить бюджет на каждого человека. Такое планирование позволит распределить расходы равномерно и избежать спонтанных трат, объяснила она.

«В преддверии праздников множество магазинов предлагают скидки и акции. Используйте это в свою пользу, ищите оптимальные предложения, проводите сравнительный анализ цен и выбирайте наиболее выгодное», — посоветовала Матвеева.

Кроме того, она рекомендовала при покупках воспользоваться возможностями кешбэк-сервисов или бонусных программ, которые позволяют вернуть часть потраченных средств или получить бонусы за покупки.

Финансовый консультант также обратила внимание на то, что подарки, сделанные своими руками или персонализированные сюрпризы, могут стать не только более значимыми, но и более бюджетными.

«Рассмотрите варианты создания небольших подарков своими силами или заказ подарка с кастомизацией», — сказала она.

Эксперт также отметила, что подарки, которые не только приятно дарить, но и использовать, могут быть более ценными в глазах получателя. Поэтому, по ее мнению, стоит подумать об использовании качественных, но универсальных подарков, которые будут радовать долгое время.

«Соблюдение этих простых и эффективных рекомендаций поможет не только продумать праздничные подарки, но и существенно сэкономить бюджет. Запомните, что подарок ценится не столько за свою стоимость, сколько за искренность и заботу, вложенные в его выбор», — заключила Матвеева.

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Накануне сообщалось, что самыми неожиданными подарками, которые дарили россиянам в 2023 году, стали животные: коты, щенки, кролик, змея, ежик, крыса, черепаха, лось. Об этом говорится в результатах исследования Tiburon Research. Еще среди необычных сюрпризов респонденты назвали поездку на лосиную ферму и ковер.

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