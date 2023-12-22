Россияне рассказали о самых неожиданных новогодних подарках

Россияне рассказали, какие самые неожиданные подарки они получали на Новый год. Среди таких сюрпризов оказались животные: коты, щенки, кролик, змея, ежик, крыса, черепаха и даже лось. Об этом говорится в результатах исследования Tiburon Research, с которыми ознакомились «Известия» 22 декабря.

«Также в список внезапных подарков попали поездка на лосиную ферму и ковер для создания домашнего уюта. Стоит отдать должное и съедобным подаркам: букет роз из колбасы, ящик импортного пива, а также коньяк в бутылке в виде сабли», — добавили эксперты.

При этом в 2023 году среди опрошенных россиян 19% планируют потратить на подарки менее 5 тыс. рублей, 30% — оценивают свою бюджет на подарки от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, и 22% собираются тратить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

«36% опрошенных начинают покупать подарки за две–три недели до праздника, 28% делают это за неделю, самые предусмотрительные 19% уже все купили и только 8% планируют купить подарки в последний момент», — уточнили аналитики.

По их информации, в основном в качестве подарков к Новому году россияне покупают косметику, средства для красоты, здоровья и ухода за собой (41%), а также что-то съедобное (39%). Мужчины чаще дарят деньги, гаджеты, электронику, ювелирные изделия.

Кроме того, в исследовании отмечается, что большинство респондентов собираются встретить Новый год в уютной обстановке дома, и примерно треть из них планирует посетить близких.

Накануне онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» и исследовательское агентство «Русопрос» предоставили результаты опроса, из которых следует, что жители России в основном дарят новогодние подарки детям (54%), супругу или супруге (54%) и родителям (49%). Родственникам делают сюрпризы 32% респондентов, братьям и сестрам — 27%, друзьям — 25%, коллегам — 13%. В этом году не планируют дарить подарки всего 11% опрошенных.