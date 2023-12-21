Стало известно, как россияне готовятся к Новому году

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» и исследовательское агентство «Русопрос» провели опрос среди россиян и выяснили, как они готовятся встречать Новый год и сколько готовы потратить на приготовления. Помимо прочего выяснилось, что 79% респондентов планируют встречать Новый год дома в кругу семьи. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 21 декабря.

Так, большинство опрошенных респондентов (67%) планируют потратить на новогодний стол, подарки и декор до 10 тыс. рублей. 23% россиян хотят уложиться в сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Более 20 тыс. рублей за празднование готовы заплатить только 8% анкетируемых.

Согласно исследованию, жители России в основном дарят подарки детям (54%), супругу/супруге (54%) и родителям (49%). Родственникам делают сюрпризы 32% респондентов, братьям и сестрам — 27%, друзьям — 25%, коллегам — 13%. Не планируют дарить подарки 11% опрошенных.

По данным опроса, 61% россиян украшает дом за неделю-две до праздника. Для создания новогодней атмосферы значительное количество людей приобретает светодиодные гирлянды (72%), елочные игрушки (70%) и мишуру (53%). Символ нового года — Дракона — купит 43% опрошенных.

19 декабря «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру» провели опрос и узнали, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Как показало исследование, каждый четвертый россиянин откладывает деньги на Новый год заранее и чаще всего тратит их на подарки родным, друзьям и себе.

Согласно результатам исследования, на празднование Нового года до 10 тыс. рублей планируют потратить 25% опрошенных, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 27%. Еще 22% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 7% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 8% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% — более 100 тыс. рублей. При этом выяснилось, что каждый четвертый россиянин откладывает деньги на празднование Нового года заблаговременно.