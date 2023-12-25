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Названы самые востребованные навыки в 2023 году на рынке труда

«Работа.ру»: самыми востребованными навыками в 2023 году были технические знания
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Сервис «Работа.ру» проанализировал более 100 тыс. вакансий и более 2,4 млн резюме и узнал, какие навыки были самыми популярными в 2023 году среди работодателей. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 25 декабря.

Отмечается, что в первую очередь в списке навыков работодатели ожидают увидеть hard skills — технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать. Например, вождение автомобиля и знание методов выполнения определенной работы. Среди soft skills работодатели чаще всего ожидают увидеть доброжелательность, ответственность и обучаемость.

В 2023 году российские работодатели чаще всего искали продавцов, водителей-курьеров, комплектовщиков заказов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам. Самыми необходимыми навыками для продавцов в уходящем году стали доброжелательность (встречается в 54% вакансий), работа на кассе (25%) и выкладка товаров (21%). От водителей-курьеров требовались навыки доставки заказов (46% вакансий) и товаров (34%), а также ответственность. Для комплектовщика заказов нужными умениями являлись сбор заказов (43%), комплектация (35%) и упаковка (22%) товаров.

Менеджеру по работе с клиентами чаще всего требовались грамотная речь (43%), знание техники продаж продукта или услуги (29%) и высокий уровень обучаемости (28%). Представители компаний считали, что менеджер по продажам должен обладать навыком активных продаж (36%), своевременно выполнять план (33%) и знать, как найти и привлечь новых клиентов (32%).

Несмотря на то что работодатели при выборе персонала ориентируются в первую очередь на hard skills потенциальных кандидатов, сами соискатели, указывая навыки в своих резюме, выбирают преимущественно soft skills.

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22 декабря были опубликованы результаты другого исследования, в ходе которого выяснилось, специалисты каких профессий будут самыми востребованными на рынке труда в 2024 году. Половина (50%) компаний отметили, что самыми востребованными окажутся рабочие.

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