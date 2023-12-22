Представители рабочих профессий названы самыми востребованными в 2024 году

Сервис для поиска работы и сотрудников «‎Работа.ру» провел исследование и выяснил, специалисты каких профессий будут самыми востребованными на рынке труда в 2024 году. Половина (50%) компаний отметили, что самыми востребованными окажутся рабочие. Результатами опроса аналитики поделились с «‎Известиями» 22 декабря.

Треть (32%) считают, что работодатели будут конкурировать за менеджеров по продажам. О высоком спросе на инженеров в грядущем году рассказали 22% респондентов. А каждая пятая компания (20%) отметила потребность в IT-специалистах.

Еще 15% опрошенных компаний отметили спрос на представителей массовых профессий (курьеров, продавцов, кассиров и официантов и проч.). 9% представителей бизнеса отдельно выделили маркетологов и PR-менеджеров. 7% выбрали логистов, а 6% — бухгалтеров. 5% считают, что востребованными окажутся юристы. 10% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», уверены, что востребованными окажутся врачи, преподаватели и дизайнеры.

Почти половина опрошенных компаний (44%) в 2024 году для привлечения новых сотрудников планируют повышать заработную плату в вакансиях. 31% респондентов уже работают над брендом работодателя, а 30% — над созданием корпоративной культуры.

Чуть меньше респондентов (28%) планируют развивать в 2024 году систему рекомендаций новых сотрудников. Будут предлагать гибкий формат работы и удаленку сотрудникам 20% работодателей, а 15% сделают упор на хорошем соцпакете. 12% участников исследования обновят офис и инфраструктуру для привлечения новых кадров.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 450 представителей российских компаний из всех округов страны.

13 декабря были опубликованы результаты другого опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.