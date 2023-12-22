Ольга Бузова и Клава Кока выступят на новогодней елке Федерации бокса России

Ольга Бузова, Клава Кока и другие звезды выступят на новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России». Благотворительный праздник пройдет с 29 декабря по 8 января на площадке «Серпуховские Мальдивы» в подмосковном Серпухове.

«Всех гостей праздника ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, праздничные представления, квесты, подарки, множество бесплатных активностей и мастер-классы от именитых боксеров», — сообщили в Федерации бокса России.

Для посещения мероприятия необходима бесплатная регистрация.

Ранее, 21 декабря, столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».