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Бортпроводник «Уральских авиалиний» рассказала о спасении мужчины на рейсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пассажиру рейса Екатеринбург – Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии», из-за которого самолет экстренно посадили в Сургуте, потребовался массаж сердца. Об этом 22 декабря рассказала бортпроводник Мадина Назурова в беседе с «Известиями».

«Мы видим, что пассажиру плохо, ничего уже не помогает, закатились глаза. Врач начал непрямой массаж сердца делать. <…> Я подавала кислород», — рассказала она.

По словам Назуровой, один из пассажиров после 40 минут полета сообщил, что другому стало плохо. Когда она подошла к 41-летнему мужчине, то увидела, что он очень бледный и без сознания лежит в проходе между креслами. Девушка обратилась к пассажирам с просьбой помочь, если в салоне есть врачи, и принесла бортовую аптечку.

«Зрачки уже закатывались, состояние у него было неутешительное», — поделилась бортпроводник.

Давление мужчины падало, как сообщает девушка, во время полета оно было 40 на 20. Врачи и стюардесса подавали мужчине кислород и нашатырный спирт, время от времени он приходил в себя, но снова терял сознание, и его состояние становилось хуже. Тогда один из присутствующих врачей начал непрямой массаж сердца.

По отзывам одного из пассажиров рейса, сердце мужчины дважды останавливалось за полчаса.

«Давления почти нет. Стоны, хрип. Руки ледяные, ноги тоже. Снова пульс ноль. Глаза не реагируют. Снова искусственное дыхание от врача и бортпроводника. Чудеса, но он оживает», — рассказал очевидец.

Также он отметил, что жизнь человеку спасли правильные действия бортпроводника, врача и аптечка на борту.

Реанимация мужчины продолжалась в течение 40–45 минут до экстренной посадки в Сургуте. При приземлении ему стало легче, давление поднялось. На земле самолет уже ждала карета скорой помощи. После передачи пассажира врачам и дозаправки самолет продолжил выполнение маршрута.

Представитель авиакомпании также сообщил «Известиям», что экипаж рейса Екатеринбург – Благовещенск будет награжден за грамотные действия в экстренной ситуации.

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Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно совершил посадку в аэропорту города Сургут из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

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