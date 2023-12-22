Жители Якутии сняли на видео подвешенного на кране украшателя елки

Жители города Покровска в Якутии (Республика Саха) 22 декабря засняли мужчину, который оригинальным способом украшал новогоднюю елку.

«Елку украсил — можешь спускаться! В якутском городе Покровске мужчину прицепили к крану и отправили наряжать новогоднее дерево», — подписали запись с мужчиной, выложенную в Telegram-канале 14News.

Мужчину, украшавшего искусственную ель высотой более 4 м, подняли на высоту с помощью автокрана. На крюк подъемника была подвешена своего рода упряжка, которую мужчина надел как рюкзак. Так, поднявшись на кране, ему удалось нарядить вершину дерева.

Однако сам процесс декорации ели на запись не попал, местные жители засняли только момент спуска на землю после выполненной работы.

Ранее, 18 декабря, декоратор и дизайнер Татьяна Весенняя рассказала, какие цвета и виды украшений для новогодней елки актуальны в 2023 году. По ее словам, в тренде сейчас красное монодерево, потому в этом цвете могут быть все элементы — и шары, и банты, и игрушки, и дождик.

Специалист порекомендовала также не вешать сразу разноцветные и гирлянду, и игрушки, и дождь, и мишуру. Скорее всего, такое сочетание будет выглядеть безвкусно.