Декоратор рассказала о трендах в украшении новогодней елки

Декоратор, дизайнер Татьяна Весенняя рассказала, какие цвета и виды украшений для новогодней елки актуальны в 2023 году.

В беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 17 декабря, специалист отметила, что в тренде сейчас красное монодерево, потому в этом цвете могут быть все элементы — и шары, и банты, и игрушки, и дождик. Большего эффекта можно добиться, если сочетать разные оттенки красного.

Также в тренде приглушенное золото, розовое золото, цвет шампань.

«Оттенки дорогого блеска. Золотой всегда, в принципе, классический, но если говорить про стиль, то это также стальные оттенки», — объяснила эксперт.

Также свою нишу активно занимает дождик, какое-то время считавшийся неактуальным и устаревшим украшением. По ее словам, можно украсить всю елку в дождик и добавить хрустальные игрушки. Так получится простой и красивый наряд для елки.

Также Весенняя подчеркнула, что всегда в тренде советские игрушки. Их можно грамотно обыграть гирляндой и блеском.

Для тех, кто не любит следить за трендами и каждый год обновлять коллекцию новогодних игрушек, декоратор посоветовала доставать все имеющиеся игрушки и выстраивать композицию из них. Мишуру она посоветовала использовать более тонкую и изящную вместо большой и кричащей.

Специалист порекомендовала также не вешать сразу разноцветные пестрые и гирлянду, и игрушки, и дождь, и мишуру. Скорее всего, такое сочетание будет выглядеть безвкусно.

Ранее 17 декабря Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря. Так она не осыплется до окончания новогодних праздников. Как отмечается, дерево должно быть с ровным, толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета.

15 декабря Весенняя в беседе с Pravda.Ru высказала примиряющую точку зрения в вечном споре, какая елка лучше — живая или искусственная. По ее словам, оба варианта приемлемые. Так, есть «искусственные ели, которые соответствуют качеству и визуально смотрятся как живые».

В ноябре фотограф Наталья Чернопятова призвала отказаться от одинаковых свитеров, подарочных коробок и застывших поз на фоне камина или наряженной елки для новогодних фотосессий. По ее словам, лучше пригласить фотографа, когда семья будет наряжать елку, тогда снимки получатся с живыми эмоциями. Также можно провести фотосъемку на улице, отмечает телеканал «360».