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Кадет ранил своего одноклассника из пневматической винтовки в Красноярском крае

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Фото: РЕН ТВ
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Кадет из Кедрового кадетского корпуса под Красноярском ранил из пневматической винтовки своего одноклассника. Кроме того, курсанты периодически избивают младшеклассников, сообщил 22 декабря «Известиям» официальный представитель интересов родителей пострадавших детей Сергей Приходько.

В социальных сетях распространились видео с произволом учащихся кадетского корпуса. На одном из них видно, как курсант ранил другого учащегося из пневматической винтовки, а на другом — воспитанники вытирают доску пятиклассником.

«К руководству обратились родители пострадавшего. Они обратились к учителю, с учителем они вместе обратились к руководству. Руководство сказало, что всё это провокации. Сказала, что никаких проверок, расследований, разборок не будет, поэтому классный руководитель вместе с родителями обратились в Министерство образования. После чего классного руководителя принудили написать заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказал Приходько.

По его словам, кадетов отстранили от спортивных мероприятий и забрали телефоны.

«Доступ к оружию как дети получили: один из учителей, у которого было пневматическое оружие, просто не закрыл помещение, в котором оно хранилось, поэтому они туда забежали и взяли его», — рассказал он.

На данный момент руководство ведет разговоры о том, чтобы всех кадетов, которые попали на видео, поставить на учет в ПДН.

Прокуратура Красноярского края начала проверку по данному факту.

«На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята. В настоящее время в кадетском корпусе работают сотрудники прокуратуры», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

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Ранее, 9 декабря, в соцсетях появились кадры, как в школе Новосибирска ученицы жестко избивают девочку. Школьницы обвиняли ее в воровстве. Разместившие видео люди утверждают, что пострадавшая является сиротой, находящейся на попечении бабушки. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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