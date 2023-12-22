Аэропорт Калуги приостанавливал работу из-за появления в небе беспилотника

Международный аэропорт Калуги приостанавливал работу из-за появления в небе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 22 декабря сообщили в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани.

«22 декабря 2023 года в международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковер» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — говорится в сообщении.

План «Ковер» подразумевает, что все вылеты и прилеты были задержаны. Самолеты, находящиеся в воздухе, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В 15:21 по мск пресс-служба сообщила о снятии плана «Ковер».

19 декабря были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Следовавшие в аэропорты города 16 самолетов были направлены на запасные аэродромы..