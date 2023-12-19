Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в Домодедово
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Домодедово в Москве. Об этом 19 декабря сообщили в авиагавани.
«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. <…> Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.
Так, по данным сервиса «Яндекс Расписания», на 13:15 мск в аэропорту задержано 12 рейсов.
Ранее в этот день аэропорт Внуково также сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов. Как уточняется, по согласованию с РЦ ОрВД, авиагавань работает на прием воздушных судов с другим курсом, сам выпуск самолетов приостановлен.