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Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в Домодедово

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Домодедово в Москве. Об этом 19 декабря сообщили в авиагавани.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. <…> Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Так, по данным сервиса «Яндекс Расписания», на 13:15 мск в аэропорту задержано 12 рейсов.

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Ранее в этот день аэропорт Внуково также сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов. Как уточняется, по согласованию с РЦ ОрВД, авиагавань работает на прием воздушных судов с другим курсом, сам выпуск самолетов приостановлен.

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