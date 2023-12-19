Аэропорт Внуково сообщил «Известиям» об ограничениях на прием и вылет самолетов
Аэропорт Внуково 19 декабря сообщил «Известиям» о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов.
Как уточняется, по согласованию с РЦ ОрВД, аэропорт работает на прием воздушных судов с другим курсом, сам выпуск самолетов приостановлен.
Источники «Известий» сообщают, что ограничения также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за веденного плана «Ковер».
На 12:40 мск, по данным сервиса «Яндекс Расписания», во Внуково задержаны девять рейсов, в Домодедово — четыре рейса.
Ранее, 25 ноября, в аэропортах Москвы было задержано 29 авиарейсов. Так, во Внуково задержали 15 рейсов, в Домодедово — шесть и три отменили. В Шереметьево было задержано восемь рейсов.