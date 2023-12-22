Экономист оценил возможное введение дифференцированной ставки налога на прибыль

Введение в РФ дифференцированной ставки налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности компаний может быть полезным для экономики страны, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 22 декабря.

Ранее в этот день издание Forbes, ссылаясь на документ со списком поручений президента Владимира Путина после встречи с представителями бизнеса 15 ноября, сообщило, что глава государства поручил рассмотреть возможность ввести дифференцированную ставку налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности бизнеса. При этом предполагается, что будет учитываться наличие действующих льгот и преференциальных режимов.

«Мне кажется, что такое нововведение вполне может быть полезно для российской экономики», — сказал Чирков.

Он уточнил, что одна из проблем, на которую обращали внимание западные экономисты, заключается в том, что в российской экономике относительно слабые внутренние инвестиции, слабые внутренние стимулы для инвестиций.

«Подобные инициативы потенциально могут решить или улучшить состояние с этой проблемой. То есть, речь идет о том, что компании, которые занимаются инвестициями, которые вкладываются в собственное развитие, они будут получать льготы по уплате одного из налогов, соответственно больше денег будет оставаться в компании и инвестиции будет гораздо выгоднее делать, чем тратить это на какие-то другие нужды», — отметил эксперт.

По его мнению, это изменит к лучшему структуру российской экономики. Он обратил внимание на то, что на западных фондовых рынках самыми успешными компаниями считают те, которые инвестирую. В то время как те фирмы, которые выплачивают дивиденды, считаются компаниями не такими успешными — им некуда инвестировать, они не занимаются развитием.

«[Нововведения помогут] компаниям в меньшей степени заниматься зарабатыванием денег для зарабатывания денег или для выплат своим акционерам, а в большей степени ориентироваться на развитие собственного производства, на развитие компании. Тем более, что сейчас действительно экономика России начинает расти, то есть смысл в этом определенно есть и очень глубокий: то есть компании будут потенциально увеличивать производство на растущем рынке. Это в общем с моей точки зрения абсолютно правильно», — заключил Чирков.

Еще 25 июля глава государства в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам заявил, что российский бизнес работает успешно, ему удалось добиться продвижения по важнейшим направлениям развития. По его словам, согласно статистике, в РФ удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям.