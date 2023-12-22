Эксперт посоветовал мыть автомобиль зимой не реже раза в неделю

Автомобиль в холодное время года следует мыть хотя бы раз в неделю, чтобы снизить влияние противогололедных реагентов. Об этом 22 декабря рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине», — цитирует его «Газета.Ru».

В сильный мороз эксперт посоветовал воздержаться от мойки машины. Иногда в низкие температуры на кузове остается вода, она замерзает вместе с деталями, пояснил специалист.

Колодочкин подчеркнул, что установившаяся сейчас переменчивая погода и оттепель не требуют от автовладельцев дополнительных мер, поскольку кузова современных автомобилей достаточно хорошо защищены от воздействия влаги.

Ранее, в конце ноября, руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал «Известиям», как обслуживать автомобиль зимой, чтобы снизить риски неисправностей и нештатных ситуаций на дорогах. По его словам, зимой машину нужно мыть чаще, чем летом.