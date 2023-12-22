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Эксперт назвал типичные ошибки при написании итогового сочинения

Мушта: при написании итогового сочинения ученики часто теряют логическую связь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России итоговое сочинение в основной срок 6 декабря успешно написали и получили «зачет» более 98% учеников, сообщили в Рособрнадзоре. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 22 декабря прокомментировал «Известиям» результаты сочинения и рассказал о типичных ошибках выпускников при написании работы.

«Новость о том, что 98% учеников успешно написали итоговое сочинение, говорит сама за себя. Итоговое сочинение — это работа, которая больше необходима для того, чтобы получить доступ к ЕГЭ. То, что большая часть учеников справляется с сочинением, в первую очередь связано с тем, что задачей этого испытания является не проверка глубоких знаний по русскому языку и литературе, а скорее направлено на развитие мышления. То есть в целом целью написания сочинения является проверка уровня осознанности ученика, его навыков аргументирования и умения выражать свою точку зрения. ЕГЭ же не всегда проверяет именно эти качества, так как цель у экзамена — в первую очередь проверка знаний», — сказал он.

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«Есть типичные ошибки, которые допускают ученики во время написания сочинения. Во-первых, очень часто между частями сочинения нет логической связи, то есть вступление написано на тему, которая затем не развита в основной части. Кроме того, распространенной ошибкой при написании сочинения является отсутствие в нем пропорций, когда введение большого размера, основная часть занимает всего один абзац, а заключение умещается в предложение. Этого быть не может, и в сочинении обязательно должны быть соблюдены размерные стандарты», — сказал Мушта.

Нельзя назвать хорошим и сочинение, автор которого пишет не только на указанную тему, добавляя в работу много лишней информации, например дополнительные факты, в которых нет нужды, отметил эксперт.

«Очень часто ученики допускают ошибки из-за спешки. Например, заключение им приходится писать впопыхах, а поэтому оно получается формальным и недостаточно продуманным» — сказал он.

Выбор неподходящей темы может привести к тому, что ученик неправильно ее понимает и приводит неуместные аргументы. Также ошибкой является попытка подготовить аргументы заранее и привнести свои домашние заготовки в написание сочинения, заключил Мушта.

15 декабря руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как правильно оценивать свои результаты на пробном ЕГЭ и как их улучшить перед настоящим экзаменом. По ее словам, ошибки на экзамене, как правило, делятся на несколько категорий. Это могут быть ошибки из-за незнания теории, а также из-за того, что школьник незнаком с форматом экзамена. Часто ошибки появляются из-за неправильного оформления ответа и из-за невнимательности.

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