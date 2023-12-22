На Урале побит 143-летний температурный рекорд

В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд. Таким теплым 21 декабря не было в последние 143 года. Среднесуточная температура составила +0,8 градуса. Это на 13,7 пункта выше климатической нормы.

По словам синоптика Алексея Пулина, которые приводит ИА «Ура.ру», сегодня, 22 декабря, оттепель распространится на всю территорию региона. Таким образом, можно ожидать еще один температурный рекорд. Впрочем, 23 декабря потепление закончится.

Сегодня днем и предстоящей ночью в Екатеринбурге будет до +3 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ранее синоптики пообещали в новогоднюю ночь в Москве легкий снег и температуру до -9 градусов. Морозная погода вернется в столицу уже на следующей неделе: в первые два дня днем будет -3...-1 градус.