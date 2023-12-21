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Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь
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Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается легкий снег и до –9 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Легкий снег и температура до –9 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что во второй половине декабрь «сменил курс на еврозиму», когда «столбики термометров поднимаются выше климатической нормы на 6–8 градусов». Однако Леус объяснил, что морозная погода вернется в столицу уже на следующей неделе: в первые два дня днем будет –3...–1 градус.

«Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», — подчеркнул специалист.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве выпало 7–8 мм осадков, или 15% от месячной нормы. Также по карте, которую опубликовал метеоролог, заметно, что такое же количество осадков выпало и в ближайших городах Подмосковья, а также в Наро-Фоминске.

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