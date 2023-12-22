В России мошенники усилили активность под видом сотовых операторов

В декабре мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи, сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ 22 декабря.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и, ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. Когда во время такого телефонного разговора человек получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, мошенники просят озвучить им этот код. Кроме того, они просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Как объяснили в банке, подобные действия позволят аферистам оформить электронную сим-карту для дальнейшего управления сервисами различных банков от имени обманутого.

По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов финансовой организации на такие звонки увеличились с ноября более чем на 30%.

«Подобная схема обмана появилась сравнительно недавно, если в сентябре-октябре было несколько подобных обращений в месяц, то в ноябре счет шел уже на десятки. За первые 20 дней декабря мы получили уже столько же обращений от клиентов с жалобой на подобные действия мошенников, сколько было за весь ноябрь. Очевидно, что этот сценарий сейчас остается одним из самых актуальных», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, опасность состоит в том, что в случае «удачной атаки» злоумышленник получает доступ до основного средства аутентификации клиента во всех сервисах, включая онлайн-банкинг любого банка или сервисов государственных услуг.

Эксперты банка отметили, что в целом мошенническая активность из-за повышенного внимания к этой теме со стороны финансового сообщества, органов государственной власти и мобильных операторов впервые за три года начала снижаться. В текущем году активность злоумышленников в отношении клиентов сократилась на 15% по сравнению с 2022-м, количество попыток атак за год может превысить 6,7 млн.

«Важно помнить, что мошенники нацелены на получение от вас персональных данных, которые в целом никто, кроме вас, знать не может, поэтому злоумышленники идут на такую провокацию. Отказ в передаче информации, например СМС-кода, обеспечит безопасность ваших средств. Любые разговоры, в которых звонящий просит передать вам конфиденциальные сведения, следует прекращать сразу. Банки, мобильные операторы и другие компании просто не будут и не имеют права обращаться с такими звонками к людям», — напомнил Чугунов.

Он рекомендовал россиянам в случае такого инцидента сразу обращаться в банк или в организацию, от имени которой был звонок.

Ранее, 15 декабря, Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что злоумышленники начали звонить россиянам, представляться сотрудниками Росфинмониторинга. В таких случаях аферисты рассказывают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами, чтобы заполучить конфиденциальные данные.