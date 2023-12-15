Росфинмониторинг предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Злоумышленники начали звонить россиянам, представляться сотрудниками Росфинмонторинга и сообщать о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами, чтобы заполучить конфиденциальные данные, сообщает ведомство в своем Telegram-канале 15 декабря.

«В Росфинмониторинг всё чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или «передают» им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, «заморозках» и др.)», — предупредили в ведомстве.

При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные и отправить деньги по указанным реквизитам. А для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц.

Также часто на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.

Одна женщина из-за действий мошенников лишилась более 600 тыс. рублей.

Другому гражданину неизвестные направили «гарантийное письмо» с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тыс. рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что мошенники стали обманывать россиян по новой схеме, предлагая им в сообщениях поучаствовать в бесплатных розыгрышах билетов на новогодние мероприятия. К сообщению от злоумышленников прилагается ссылка для оставления заявки на мероприятие, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести свои персональные и платежные данные «якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша».